2019-09-25T18:22:19+03:00
Происшествия

В Петербурге пресекли деятельность сети фиктивных медцентров, обманувших не менее 200 человек

Организованная преступная группа обманывала людей, предлагая лечение от выдуманных болезней за бешенные деньги
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге пресекли деятельность сети фиктивным медцентров, лечащих клиентов от несуществующих болезнейВ Петербурге пресекли деятельность сети фиктивным медцентров, лечащих клиентов от несуществующих болезнейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурге выявили организованную группировку, которая создала целую мошенническую схему для обворовывания наивных граждан под видом оказания медицинских услуг. Сегодня, 25 сентября, в медцентрах, которые попали под подозрения, проходили обыски.

- В Петербурге было открыто пять таких центров, которые обычно заманивали к себе пожилых людей. Пенсионерам звонили по телефону и предлагали пройти бесплатное медицинское обследование, во время которого у пациента находили целый букет серьезных болезней и убеждали его в необходимости срочно приступить к лечению, - сообщили в следственном комитете.

Обычно речь шла о болезнях в области флебологии, остеопатии, гинекалогии. Не давая пациенту опомниться, мошенники сразу предлагали оформить кредит на лечение, ведь здоровье важнее всего. При этом, как правило, и сами «врачи» и оборудование центра не имели никакого отношения к медицине. Однако запуганные старики соглашались на все, что говорили «медики». Так, по предварительным данным, от рук таких врачей пострадали минимум 200 человек. Каждый из них в среднем отдавал за пустое лечение от 100 до 200 тысяч рублей.

Сейчас возбуждены уголовные дела. По результатам мероприятий нескольких участников противоправной деятельности планируется задержать.

Ранее «КП-Петербург» также проводила свое расследование с одной из таких клиник, чтобы выяснить, как выглядит схема изнутри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лечение пиявками за 100 тысяч рублей»: Клиники, подозреваемые в обмане пенсионеров на миллиард, до сих пор работают

Во время обзвона потенциальных «жертв» сотрудники медцентра наткнулись на редактора «КП-Петербург» и предложили ей обследование. Мы согласились и пришли, но журналистов встретили с боем и потасовкой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Семак о победе «Зенита» в кубке: «Гол «Енисея» был случайным»
Монополиста похоронного рынка Петербурга обязали ликвидировать в УФАС
«Молчаливые» футболисты перекроют движение в Петербурге
Дерзкий таксист, ограбивший пьяную пассажирку после петербургского ночного клуба, отправится под суд
Ленивый велосипедист прокатился по Московскому проспекту, зацепившись за автобус
Во Всеволожске открылся новый офис ВТБ
Сутормин с пенальти и Мак: «Зенит» обыграл «Енисей» в 1/16 Кубка России
Одинокая лошадь, пасущаяся в Петербурге, неожиданно пропала
Жизнь грудной малышки из Дагестана спасли петербургские медики
Два обгоревших трупа нашли на месте пожара под заброшенным мостом в Петербурге
Две полосы КАД между Беляевским мостом и Рябовским шоссе перекроют на три дня
Похитителя велосипедов в Петербурге отправили в тюрьму строгого режима
В Петербурге откроется Музей мостов
Аварийные работы изменят маршруты двух троллейбусов в Петербурге