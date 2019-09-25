В Петербурге пресекли деятельность сети фиктивных медцентров, обманувших не менее 200 человек

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурге выявили организованную группировку, которая создала целую мошенническую схему для обворовывания наивных граждан под видом оказания медицинских услуг. Сегодня, 25 сентября, в медцентрах, которые попали под подозрения, проходили обыски.

- В Петербурге было открыто пять таких центров, которые обычно заманивали к себе пожилых людей. Пенсионерам звонили по телефону и предлагали пройти бесплатное медицинское обследование, во время которого у пациента находили целый букет серьезных болезней и убеждали его в необходимости срочно приступить к лечению, - сообщили в следственном комитете.

Обычно речь шла о болезнях в области флебологии, остеопатии, гинекалогии. Не давая пациенту опомниться, мошенники сразу предлагали оформить кредит на лечение, ведь здоровье важнее всего. При этом, как правило, и сами «врачи» и оборудование центра не имели никакого отношения к медицине. Однако запуганные старики соглашались на все, что говорили «медики». Так, по предварительным данным, от рук таких врачей пострадали минимум 200 человек. Каждый из них в среднем отдавал за пустое лечение от 100 до 200 тысяч рублей.

Сейчас возбуждены уголовные дела. По результатам мероприятий нескольких участников противоправной деятельности планируется задержать.

Ранее «КП-Петербург» также проводила свое расследование с одной из таких клиник, чтобы выяснить, как выглядит схема изнутри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лечение пиявками за 100 тысяч рублей»: Клиники, подозреваемые в обмане пенсионеров на миллиард, до сих пор работают

Во время обзвона потенциальных «жертв» сотрудники медцентра наткнулись на редактора «КП-Петербург» и предложили ей обследование. Мы согласились и пришли, но журналистов встретили с боем и потасовкой (подробности)