В «Тайной комнате» дома Бака нашли вековые документы

В петербургском доме Бака давно пора открывать музей. Именно об этом мечтают жители старинного здания. Они по крупицам собирают его историю – старинные газеты, письма, элементы декора находят во время реставраций, ремонтов или просто разбора старых вещей. Построенный на Кирочной улице в 1905 году доходный дом в стиле модерн хранит вековые тайны до сих пор. Но последняя находка взбудоражила не только самих жильцов, но и весь Петербург.

За люком нашли документы, связанные с Южной горнозаводской биржевой артелью. Фото: vk.com/kiroch24

В помещении над аркой в одной из парадной местные жители нашли люк. Не иначе как «тайная комната» обнаружилась под замком работы начала 20 века с фирменным клеймом мастера. Скрывался люк под старыми обоями. Конечно, жильцы решили исследовать, что за ним прячется.

Открыв дверцу, они обнаружили небольшое помещение. А под слоем пыли и битого кирпича, кроме мусора, жильцы «откопали» исторические артефакты. Вполне себе клад! Бумаги, записи, документы. Все это оказалось связано с конторой Южной горнозаводской биржевой артели. Она разместилась в доме Бака в августе 1918 года.

Жильцы дома Бака по крупицам собирают историю здания. Фото: vk.com/kiroch24

– Мы покрылись исторической пылью, но стали настоящими кладоискателями. А бумаги, неразрывно связанные с домом, мы собрали и передали для очистки и под пресс, – рассказали жильцы.

Среди находок оказались фирменные бланки компании, книги учета продукции – например, мыла, кофе, шоколада, осетрины, судака.

Дом Бака хранит вековые тайны до сих пор. Фото: vk.com/kiroch24

– Помимо деловых бумаг и газет, мы нашли несколько упаковок от сигарет высшего сорта №2 «Гаванеры» и опустошенную (как жаль!), но очень красивую бутылку из-под столового вина от Хамовнического пивоваренного завода, – добавили жильцы дома Бака.

Все это жители Кирочной, конечно, сохранят. Тем более что в планах давно уже создать музей в здании. Не исключено, что сделают его именно в этой комнате с найденным люком.

Жители Кирочной, 24 хотят открыть в сокм доме музей. Фото: vk.com/kiroch24

КСТАТИ

Судя по всему, до артели в помещении над аркой располагалась комната писарей военного министра Российской империи Александра Редигера. Сам он жил в квартире на этаж выше. Возможно, на этом находки на Кирочной не закончатся: а вдруг обнаружатся уникальные документы, связанные с работой самого министра?