«Сны волшебного леса»: Санкт-Петербургский детский ледовый театр представит спектакль-посвящение Римскому-Корсакову

Где встречаются античная Артемида и русская Баба Яга, Чипполино и Шахерезада, шекспировские лесные духи и прокофьевские Петя и Волк, норвежские тролли и Жар-Птица? Конечно, в сказке! На книжной полке и на сцене нет границ для фантазии, а в Санкт-Петербургском государственном детском Ледовом театре герои музыкальной классики встречаются на льду.

Спектакль-посвящение Николаю Римскому Корсакову «Сны волшебного леса» был поставлен к 175-летию великого русского композитора. Он представляет собой искусно связанное общим сюжетом попурри из музыкальных отрывков знаменитых сказочных опер и балетов. Звучит музыка самого Римского-Корсакова, его учеников – Сергея Прокофьева, Анатолия Лядова, Игоря Стравинского; Карена Хачатуряна, продолжившего музыкальную традицию, а также созвучных композиторов – Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Эдварда Грига.

В основе сюжета – история юных пастушков Дафниса и Хлои, околдованных духами леса по приказанию его повелительницы Артемиды. Они перестали узнавать друг друга, но любовь ведет их сердца, и они ищут друг друга в разных сказках. Мастерство фигуристов и совершенство классической музыки дополняют красочные костюмы и завораживающая сценография. Художественный руководитель постановки – олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта и выдающийся педагог фигурного катания Елена Бережная.

Спектакль рассчитан на средний и старший школьный возраст, однако его с удовольствием посмотрят и родители школьников, а также их младшие братья и сестры, которые только открывают для себя мир классической музыки. Постановка насыщена символами и эстетическими метафорами, и эта многоплановость превращает ледовый спектакль в своего рода художественный квест, участвовать в котором отрадно для ума и сердца.

Билеты от 400 руб. (подробности).