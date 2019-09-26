2019-09-26T13:46:54+03:00
Общество

Информационная безопасность: что важно знать и как себя защитить

Мы пользуемся Интернетом, социальными сетями и другими современными технологиями и совершенно не задумываемся о том, как они могут нам навредить
Оксана Никулина
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Через современные компьютеры и телефоны легко получить доступ к нашим банковским картам и личным данным. Фото: Юлия Пыхалова.Через современные компьютеры и телефоны легко получить доступ к нашим банковским картам и личным данным. Фото: Юлия Пыхалова.
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ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

Мир вокруг нас стремительно меняется. Сегодня мобильный телефон - это не только средство связи, но и банковская карта, проездной, средство покупок товаров и услуг. А всю информацию, начиная с паспортных данных и заканчивая личными фотографиями, многие хранят в облачных сервисах. Это очень удобно, но насколько безопасно? Всерьез об этом задумываются единицы.

- Мы, сами того не подозревая, становимся заложниками технологий, и злоумышленники этим активно пользуются, - говорит директор по развитию бизнеса по информационной безопасности «Ростелеком Северо-Запад» Алексей Богомолов. - Осведомленность пользователей о необходимости соблюдать информационную безопасность очень низкая, многие вообще считают, что их это не касается.

А между тем касается и еще как! Ведь вместе с развитием технологий вырос и технический уровень злоумышленников. Раньше хакеры работали в одиночку, а самыми распространенными угрозами были вирусы. Сейчас это серьезные группировки, а любая кибератака, направленная, к примеру, на банк или какую-то компанию, - это спланированная и четко продуманная операция, которая требует высокой квалификации. И начинается атака зачастую именно с рядовых пользователей.

- Взломщики тщательно выбирают своих жертв. Чаще всего ими становятся крупные и средние предприятия, о которых злоумышленники собирают подробную информацию: какую структуру имеет компания, кто в ней работает, какие сотрудники имеют наиболее широкий доступ к системам. В 2019 году наши эксперты зафиксировали порядка 97 процентов атак, которые начинались как раз с отдельных сотрудников, - говорит директор по работе с корпоративными и государственными сегментами «Ростелеком Северо-Запад» Тимофей Абраменко.

Как это происходит? На личную или корпоративную почту приходит письмо от «техподдержки» или о сроках действия паролей - так называемая фишинговая рассылка. Сотрудник открывает ссылку и, сам того не подозревая, дает злоумышленнику первичный доступ к информации. Последствия могут быть очень неприятными, начиная от шантажа и заканчивая выводом из строя систем жизнеобеспечения.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БИЗНЕСА

- Сегодняшние атаки на информационные системы компаний становятся все сложнее и требуют особой защиты. Поскольку компания «Ростелеком» - один из крупнейших операторов центров обработки данных, то наша задача не только защитить информацию, но и предупредить возможные атаки, - говорит Тимофей Абраменко. - Сейчас у нас работают четыре региональных центра кибербезопасности. Наши центры мониторинга круглосуточные, они обслуживают все часовые пояса и всех клиентов.

Для защиты информационных активов компаний «Ростелеком» предлагает организациям комплексную систему защиты. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи компании. Системы безопасности от «Ростелекома» можно настраивать под текущие потребности бизнеса: быстро уменьшать или увеличивать производительность, расширять функциональность, а также подключать новые филиалы или точки продаж. Обслуживание по принципу сервисной модели освобождает заказчиков от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку ИТ-решений. Кроме того, компания проводит обучающие мероприятия по информационной безопасности среди своих клиентов.

Однако киберугрозы актуальны не только для бизнеса.

- Сервисами информационной безопасности могут воспользоваться и наши абоненты - физические лица. Например, подключить подписку антивируса с помесячной оплатой. Со своей стороны мы надежно защищаем персональные данные наших абонентов. Но самое главное - соблюдать принцип разумности и самому помнить о правилах информационной безопасности в Сети, - советует Алексей Богомолов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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