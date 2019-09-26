Будущее наступило: в Петербурге «оцифровали» управление персоналом

В наше время без цифровых технологий никуда. В том числе и в сфере HR. Чем больше процессов перешло на «цифру» – тем лучше условия труда, выше вовлеченность сотрудников. Это нужно как работодателю, так и самим работникам, чтобы успевать за быстро изменяющейся средой, эффективнее и комфортнее решать любые задачи.

О том, как «оцифровка» работы с коллективом может выглядеть на практике, рассказала на конференции по управлению персоналом #WOWHR_SPB директор по работе с персоналом макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Юлия Девяткина.

- Люди – основной и наиболее ценный актив нашей компании. И мы хотим быть удобными для наших сотрудников, поэтому создали единую точку входа для использования всех digital-сервисов. У нас есть единый онлайн-портал: одна точка входа для решения всех вопросов работников, - рассказывает о работе с персоналом Юлия. – Здесь можно, например, быстро оформить командировку, спланировать отпуск, посмотреть расчетные листки, найти информацию по обучению, наградам и так далее.

При этом сотруднику компании не надо круглосуточно находиться у компьютера. Аналог портала – мобильное приложение «На связи». Например, сегодня подал документы на командировку в своем телефоне – завтра уже улетел.

- Здесь же есть справочник компании: так, я из Санкт-Петербурга, зная только должность коллеги из подразделения на Дальнем Востоке, могу найти его контакты и оперативно связаться с ним, - приводит пример Юлия.

Другое программное решение компании – приложение TeleСкоп – призвано оцифровать одну из самых тяжело поддающихся диджитализации систем – наставничество: когда специалисту нужна помощь более компетентного коллеги в конкретной сфере. У Tele2 есть пять программ наставничества: короткие, для конкретных проектов, и длинные, например, для развития молодых руководителей.

- Принцип поиска наставника можно сравнить с сайтом знакомств - шутит Юлия. – В приложении можно найти нужного человека, написать ему, а тот решит – выступать наставником или нет. Потом списались, познакомились, получили информацию. Сейчас в приложении в качестве наставников зарегистрированы все топ-менеджеры компании, включая генерального директора. И уже сложилось 25 активно работающих пар, хотя проект запущен совсем недавно.

Еще один очень важный момент – обучение персонала. В Tele2 сотрудникам предлагают различные варианты онлайн-обучения. Это проще и быстрее, нежели отрывать людей от работы ради затяжных поездок на курсы.

- Мы и корпоративный университет Сбербанка первыми в России начали работать с платформой Coursera, - рассказывает Юлия Девяткина. – Там уже обучились и получили сертификаты «звездных» университетов 270 наших сотрудников. Есть курсы по стратегии, по работе с организационными структурами, для IT-специалистов.

Но Coursera – это уже, конечно, уровень руководителей: 80% курсов там на английском языке, учиться надо несколько месяцев, уделять занятиям несколько часов еженедельно. Более массовая платформа для сотрудников Tele2 — это Level Up. Здесь размещено 33 онлайн-курса по самым разным темам: мотивация подчиненных, личная эффективность, навыки управления. Ее использовали для прокачки компетенций около 6000 человек. И третий вариант обучения – мобильное приложение Skill Сup для обучения на ходу. Его уже установило больше половины коллектива Tele2. Кстати, сотрудники могут самостоятельно создавать и добавлять курсы в приложение. Сейчас 175 из 250 курсов сделаны работниками Tele2.

- В телеком-отрасли очень высокая конкуренция. И если мы хотим расти, мы должны бежать быстрее рынка, меняться. Tele2 внедрила специальный инструмент «Digital Agility», чтобы измерить трансформационный потенциал руководителей. Проще говоря, насколько человек способен лидировать в условиях постоянных изменений под влиянием стремительного развития цифровых технологий. «Digital Agility» - это онлайн-тест, его прохождение занимает 20 минут. В этом году мы провели исследование, в котором приняли участие 600 руководителей, и выяснили, что 54% из них – люди с высоким уровнем трансформационного потенциала. В их развитие компания будет инвестировать дополнительно.

Digital-инструменты помогают сотрудникам Tele2 в любое удобное время и в комфортном формате заниматься образованием, быть мобильнее, легко и динамично решать рабочие задачи, а это отражается и на результатах компании. Выручка оператора за первое полугодие 2019 года выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также Tele2 лидирует среди телеком-операторов и по выручке на одного сотрудника, которая год к году увеличилась на 6,5%.

По данным Korn Ferry Hay Group (KFHG) вовлеченность сотрудников оператора составляет 80%. Это на 11 процентных пунктов выше среднероссийского показателя и на 7 - лучше уровня мировых компаний, в том числе в телеком-отрасли.