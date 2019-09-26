Шварценеггер, Цукерберг и Нурмагомедов выступят в Петербурге

Уже на следующей неделе, с 4 по 5 октября в Санкт-Петербурге пройдет Synergy Global Forum 2019. Что это такое? Крупнейшее бизнес-событие, на которое стремятся попасть предприниматели со всей страны. Посмотреть, послушать, поучиться и получить советы людей, чьи идеи изменили мир.

На форуме одновременно будут работать 5 сцен — основная и четыре параллельных, — на которых более 100 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими рекомендациями. Планируется, что будет 50 000 участников из 30 стран со всего мира. Ну что, есть еще сомнения в том, насколько это масштабное мероприятие?

I’LL BE BACK!

Знакомство с самыми главными экспертами форума стоит начать с Арнольда Шварцнеггера. Знаменитый голливудский актер выступит в качестве хэдлайнера, и ему действительно есть чем поделиться со слушателями.

Мало кто из людей может похвастать достижениями в абсолютно разных сферах деятельности. Этот талантливый человек смог добиться успеха не только в кинематографе, но еще и в спорте, политике, благотворительности, а также в бизнесе. Поистине легендарная личность известная на весь мир. Ему при жизни ставят памятники, его именем называют языки программирования, научные открытия и даже насекомых. Только для перечисления его титулов не хватит страницы: обладатель ряда премий по бодибилдингу, в том числе семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», в 1988 году он организовал свой конкурс «Арнольд Классик», который проходит до сих пор и считается одним из самых престижных. Уже к 30 годам он стал миллионером, и потом все приумножал свой капитал. За свою кинокарьеру снялся в десятках блокбастеров, в том числе в самом знаменитой картине «Терминатор». К слову, всего лишь за 700 слов этот человек получил пятнадцать миллионов долларов. Знаете, какая фраза стоила продюсерам дороже всего? «I’LL BE BACK»! Железный Арни прерывал кинокарьеру только для того, чтобы заняться политикой. В 2003 году выиграл выборы губернатора Калифорнии, пробыл на посту два срока. Сейчас снова вернулся в киноиндустрию. Без всяких сомнений этого человека будет интересно послушать.

СИЛЬНЕЕ МАКГРЕГОРА И КРУЧЕ МЕССИ

Идем дальше. 28 боев и ни одного поражения. Как это возможно? Расскажет главный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Сейчас он один из самых популярных спортсменов в мире, и самый богатый в России. По подсчетам экспертов Форбс, Хабиб зарабатывает полмиллиона за минуту. Даже Месси и Роналду так не могут! И при этом, несмотря на такую известность, он сохраняет честь, скромность и достоинство, часто говорит о том, как, важно проявлять заботу о близких. Подкрепляя свои слова делом, Хабиб активно занимается благотворительностью и постоянно призывает организаторов боев UFC устраивать бои в регионах, которые больше всего нуждаются в поддержке для передачи им вырученных средств. Что делает человека несокрушимым – многочисленные тренировки, отточенность удара и техника или нечто большее? Именно об этом и будет рассказывать легендарный боец на Synergy Global Forum.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ УСПЕХ FACEBOOK

Ответ есть! Технологии + предпринимательство. Формула предоставлена лично экс-руководителем по развитию рынка и старшей сестрой Марка Цукерберга – Рэнди Цукерберг. Придя в Facebook в 2005 году, Рэнди сменила множество должностей внутри компании и поэтому знает об организации и корпоративной жизни самой знаменитой во всем мире социальной сети практически все. На ее бейдже долгое время красовалась надпись «Самурай», что полностью отражает уровень ее компетенций. Сегодня Рэнди Цукерберг основатель и владелец собственного медиа-холдинга Zuckerberg Media пишет книги и активно занимается поддержкой предпринимательства. Накопив достаточно опыта и знаний относительно развития стартапов в Силиконовой Долине, она регулярно выступает в качестве спикера на популярных телешоу, рассказывая об особенностях создания прибыльных проектов, необходимости инвестировать в предпринимательство, грамотно заниматься командообразованием и не только.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Тем, кто хочет избавиться от недостатков, стать лучше и наладить отношения с окружающими, стоит прислушаться к советам Маршалла Голдсмита. Опыт общения и консультаций с мировыми топ-менеджерами позволили ему систематизировать полученные знания и разработать собственную систему развития потенциала личности. Его знаменитый метод самосовершенствования заставляет оценить свою жизнь и с помощью постоянного анализа, основанного на честных вопросах и ответах, прийти к желаемому результату. Голдсмит один из немногих, кто дает действительно ценные знания, и делает он это по-настоящему интересно – ярко, с юмором, непринужденностью и абсолютной искренностью.

Synergy Global Forum 2019 пройдет 4 и 5 октября в «Газпром Арене».

КРАСОТА VS БИЗНЕС?

На самом деле выбирать совсем не обязательно, как оказалось, одно прекрасно сочетается с другим. Это доказала – одна из самых очаровательных девушек в современном мире социальных сетей, звезда инстаграма, фитнес-блоггер и модель Play Boy Аманда Черни. Глядя на ее забавные видео, мало кому может прийти в голову, что за симпатичной, миловидной внешностью и смешливой манерой поведения может стоять что-то гораздо большее. А именно, многомиллионный международный бизнес, крупные контракты с такими компаниями как Paramount Pictures, Tinder, Guess Jeans, Playboy и т.д. Двадцативосьмилетняя модель сегодня владеет огромной медиа империей, в общей совокупности на ее каналы подписано более 25 млн. человек. К своему возрасту она получила серьезное базовое образование в университете Флориды. Помимо этого, девушка отлично разбирается во всех тонкостях развития и продвижения собственного бренда в социальных сетях и является владелицей агентства по поиску и продвижения талантов Livex Live Influencers.

КСТАТИ

Не сможете приехать? Идите в кино!

Организаторы позаботились на этот раз и о тех, кто не сможет лично присутствовать на форуме в Санкт-Петербурге. Благодаря онлайн трансляциям Synergy Global Forum в кинотеатрах по всей стране каждый желающий сможет почувствовать себя причастным к мыслям великих и узнать все самое важное первым.

КОНКРЕТНО

Synergy Global Forum 2019 пройдет 4 и 5 октября в «Газпром Арене».

Информацию по билетам и полное расписание с участием всех спикеров можно узнать на сайте synergyglobal.ru

Начало мероприятия: 10.00

КОНКУРС «КП»

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