2019-09-26T17:16:44+03:00
Дом. Семья

От голода съела ежа и теперь умирает: Волонтеры нашли в Ленобласти овчарку на цепи, которую бросил хозяин

Ветеринары клиники пытаются спасти жизнь несчастной собаке с истощением [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Врачи диагностировали у собаки сильное истощение и чумкуВрачи диагностировали у собаки сильное истощение и чумкуФото: СОЦСЕТИ
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В одно из ветеринарных клиник Ленинградской области врачи пытаются спасти жизнь собаке, которая с голода съела ежа. Несчастное животное жило на привязи в одной из семей в Тосно. По словам очевидцев, собаку не кормили, не поили и совершенно не ухаживали. Иглы ежа серьезно повредили внутренности четырехлапой, которая теперь трясется и не встает. В четверг, 26 сентября, стало известно, что животному необходимо усиленное лечение и операция.

- Соседи не кормят собаку, она бедная съела ежика и теперь не встает. Семья не благополучная, в доме нет воды, мужик выпивает и так далее. Боюсь, ночь не переживет. Она дышит и дрожит от холода, не встает, - такой крик о помощи появился в одной из групп города Тосно в «ВКонтакте».

Неравнодушные петербуржцы сразу же активизировались и стали забрасывать пост советами. Среди них появились и те, кто решил делом помочь собаке. Собрали команду во главе с молодой студенткой, и отправились вызволять животное. Думали, что придется забирать ее с боем, но хозяина дома не оказалась, а его жена спокойно разрешила посторонним людям забрать животное, спокойно рассказав, что оно так лежит с утра.

В веткликине врачи осмотрели еле живую пациентку. Девочка, метис овчарки, еще совсем молодая, до 1 года. У собаки серьезное истощение, также диагностирована чумка. Кроме того, имеются проблемы с неврологией, потому что животное постоянно трясет.

- Она вся грязная, полуживая. Запах такой, словно она разлагается, - рассказала студентка.

Бедняжке-овчарке требуется серьезная медицинская помощь. В клинике ей сделали капельницу, планируется взять кровь на анализы и сделать УЗИ. Врачи говорят, что животное в очень тяжелом состоянии, однако все надеются на чудо.

Волонтеры нашли в Ленобласти собаку, посаженную на цепь без еды и воды .

ИСТОЧНИК KP.RU

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