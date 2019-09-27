2019-09-27T14:47:00+03:00
Общество

Осторожно: внедорожники Volkswagen вызывают привыкание

Осталось сделать выбор – Tiguan, Teramont или Touareg
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Внедорожники Volkswagen вызывают привыкание. Фото: volkswagen.ru.Внедорожники Volkswagen вызывают привыкание. Фото: volkswagen.ru.
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Попробовав их в деле, вы больше не захотите управлять другим автомобилем. В модельном ряду внедорожников Volkswagen вы найдете автомобиль, который подходит именно вам.

Volkswagen Tiguan хорош в городе и далеко за его пределами - компактный городской внедорожник с широким выбором ассистентов помощи водителю. Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах.

Volkswagen Teramont очень большой снаружи и еще больше внутри - самый большой автомобиль марки Volkswagen. В его салоне могут с комфортом разместиться семь человек. При этом Teramont является настоящим внедорожником, с полным приводом и высоким дорожным просветом. Сразу производит незабываемое впечатление с первого взгляда. И в городских джунглях и, вырвавшись из них на бездорожье, он смотрится одинаково органично.

Volkswagen Touareg восхищает возможностями - самый инновационный и премиальный автомобиль марки Volkswagen, хорошо зарекомендовавший себя на российском рынке, витрина высоких технологий. Флагман модельного ряда Volkswagen, один из самых совершенных и инновационных автомобилей в модельном ряду, Volkswagen Touareg оснащен множеством электронных ассистентов помощи водителю, а также обладает всеми возможностями, присущими настоящим внедорожникам.

Успейте купить внедорожник Volkswagen у официальных дилеров Фольксваген Центр Таллинский, Фольксваген Центр Пулково и Фольксваген Центр Лахта c максимальными преимуществами!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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