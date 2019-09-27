2019-09-27T14:49:57+03:00
Общество

Полон футбола

Фольксваген Центр Пулково, Таллинский и Лахта приглашает всех в гости для знакомства со спецверсией Volkswagen Polo Football Edition
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Volkswagen - официальный автомобиль Сборной России по футболу и чемпионата Европы UEFA EURO 2020. Фото: volkswagen.ru.Volkswagen - официальный автомобиль Сборной России по футболу и чемпионата Европы UEFA EURO 2020. Фото: volkswagen.ru.
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Футбол для России - это не просто вид спорта, это - национальная идея, объединяющая миллионы людей в дни матчей и чемпионатов. Volkswagen - официальный автомобиль Сборной России по футболу и чемпионата Европы UEFA EURO 2020 - представляет новую специальную версию Volkswagen Polo Football Edition для всех настоящих любителей футбола и не только!

Уникальная модель оборудована эксклюзивными черными 16-дюймовыми легкосплавными дисками Portago, спортивным многофункциональным рулевым колесом, камерой заднего вида и другими полезными опциями. Для Volkswagen Polo Football Edition также доступен модуль подключения Volkswagen Connect.

В сентябре действуют специальные предложения на покупку и выгоды, от которых невозможно отказаться.

Нельзя остаться в стороне, когда все крутится вокруг футбола. Volkswagen Polo Football Edition всегда остается в самом центре футбольных событий. Подробности акции и специальных предложений, уточняйте в дилерских центрах Фольксваген Центре Пулково, Фольксваген Центре Таллинский, Фольксваген Центре Лахта по тел. (812) 331-99-94 и на сайте vw-petersburg.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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