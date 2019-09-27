Мощный размер

Производит незабываемое впечатление с первого взгляда. И в городских джунглях, и вырвавшись из них на бездорожье, он смотрится одинаково органично. Везде он уместен. Везде он в своей среде. И где бы он ни оказался, его внушительный экстерьер продолжает привлекать восхищенные взгляды.

В его салоне могут с комфортом разместиться семь человек. При этом Teramont является настоящим внедорожником, с полным приводом и высоким дорожным просветом

В автомобиле используется большое количество инновационных решений. Это фирменный интерфейс Volkswagen App-Connect, интерактивная приборная панель Active Info Display и уникальное приложение Volkswagen Media Control, которое обеспечивает удобный и безопасный функционал дистанционного управления информационно-развлекательной системой, включая удобную передачу навигационных данных.

Автомобиль Volkswagen Teramont - это не только физический, но и психологический комфорт, который обеспечивается нашим повышенным вниманием к безопасности. Множество систем и ассистентов управления, призванных предотвращать неприятные инциденты на дороге, позволяют Вам быть уверенными в том, что самое ценное — Вы и Ваши близкие - находится под надежной защитой при любых погодных и дорожных условиях.

Volkswagen Teramont представлен в четырех комплектациях, среди них вы можете выбрать ту, которая идеально соответствует вашему образу жизни, запросам и предпочтениям по стилю.

Уверенность в выборе внедорожника Volkswagen Teramont подкрепляется не только его впечатляющими характеристиками, но и 4 годами гарантии. Это 120 000 километров приключений, на каждом из которых вы будете ощущать поддержку профессионалов. Это спокойствие и уверенность в каждом повороте.

Узнать о специальных предложениях и выгодах на покупку этого уникального автомобиля вы можете в Фольскваген Центрах Пулково, Таллинский и Лахта по т. (812) 331-99-94 и на сайте vw-petersburg.ru.

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