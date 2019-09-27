Все городские пляжи Петербурга оборудуют для комфортного отдыха

Городские пляжи в Петербурге могут благоустроить и оборудовать бесплатными шезлонгами, площадками для игр, а также специальными пандусами, чтобы люди с ограниченными возможностями могли, как и все петербуржцы, удобно отдыхать у воды. Данную идею поддержали на очередном заседании комитета по законодательству в пятницу, 27 сентября.

- Депутаты ЗакСа предложили отнести городские пляжи к объектам благоустройства. Сейчас они такого статуса не имеют, а значит, власти не обязаны оборудовать их всей необходимой инфраструктурой, - сообщил парламентарий Денис Четырбок.

Законодатели считают, что на всех пляжах Петербурга должны быть бесплатные шезлонги, скамейки для отдыха, площадки для разных активных игр по типу в волейбол, пляжный футбол, а также специальные зоны, где люди могли бы спокойно загорать.

Подумали парламентарии и о том, чтобы сделать все пляжи доступными для людей с ограниченными возможностями, которым может быть тяжело передвигаться по песку на коляске. Для этого на пляже должны быть сделаны настилы и пандусы, в том числе для спуска к воде. Если закон примут, то люди с ограниченными возможностями смогут добираться до пляжей бесплатно на социальном такси.