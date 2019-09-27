2019-09-27T13:59:38+03:00
Общество

В Петербурге создадут первую в России информационную систему «Дорожная уличная сеть»

Она позволит собрать все данные о ситуации с уборкой снега
Полина ЖУКОВА
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Петербург первым в стране создаст информационную систему «Дорожная уличная сеть».Петербург первым в стране создаст информационную систему «Дорожная уличная сеть».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербург станет первым регионом страны, где заработает информационная система «Дорожная уличная сеть». Это будет портал, который объединит данные о том, кто отвечает за содержание конкретной территории – дворы, улицы, тротуары и так далее. Система поможет наладить работу между ведомствами во время зимней уборки снега.

Разработку системы одобрили на заседании в Смольном 27 сентября. К слову, оно было первым после утверждения состава правительства парламентом Петербурга. На создание цифровой базы планируют потратить пять лет и 143 миллиона рублей. Однако частично оценить ее работу петербуржцы смогут уже этой зимой – дополнять систему будут постепенно. Как отметил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, разрабатывать ее будут на основе уже существующего онлайн-портала, где петербуржцы могут наблюдать за работой не только уборочной техники, но и дворников.

– Это то, что мы уже показываем для жителей, смотрим сами. Эту систему мы будем постепенно наполнять – будем брать данные администраций районов, дополнять трекеры работы дворников, – отметил Владимир Рублевский. – Будем понимать, кто за какую территорию отвечает.

Постепенно система сможет отслеживать множество данных – даже высоту выпавшего снега, количество вывезенного снега, километраж снегоуборочных машин и так далее. «Дорожная уличная сеть» поможет решить такие абсурдные ситуации, когда, например, снег сбрасывают с крыши на только что вычищенный тротуар. Дорожники и работники ручного труда смогут «договориться» между собой, а их действия, в свою очередь, будет легче и эффективнее контролировать и проверять.

В будущем может появиться и мобильное приложение, по которому горожане смогут оценить ситуацию с уборкой на улицах. Например, для того, чтобы знать о перекрытиях дорог или ограничениях стоянки автомобилей во время работ.

– Аналогов такой системы нет в России. В подобных видах она есть, например, в Москве или Калуге, но такой расширенной, как мы будем создавать в Петербурге, нет, – добавил Владимир Рублевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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