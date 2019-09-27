В Коломягах построят футбольный комплекс и центр киберспорта

В Приморском районе Петербурга построят трехэтажный спортивный комплекс с центром киберспорта. Под него уже выделили землю – предоставление участка одобрили в Смольном. Площадкой для него станет пустырь размером в два гектара на улице Солунской. Речь о возведении объекта зашла на совещании правительства города 27 сентября.

Строить собственный спорткомплекс будет футбольный клуб «Коломяги». Там будут проходить тренировки юных спортсменов, любительские и детские турниры, а также семинары для тренеров и спортивных врачей.

– Нашей задачей было предоставить футбольному клубу участок на его «малой родине» в Коломягах для создания собственной современной учебно-тренировочной базы, – отметил глава Комитета по инвестициям Роман Голованов.

Он добавил, что в клуб сейчас ходят больше 700 детей в возрасте от 5 до 17 лет. И новая площадка позволит привлечь к занятиям спортом еще больше юных петербуржцев.

Комплекс будет включать в себя два футбольных поля с искусственным покрытием и подогревом, и заниматься на них можно будет круглый год.

Вложить в строительство ФК «Коломяги» планирует 460 миллионов рублей. Возвести комплекс должны за пять лет – на такой срок рассчитан договор.

КСТАТИ

На базе нового комплекса появится также центр киберспорта – первый в Петербурге. Там с помощью интеллектуальных технологий дети и подростки смогут развивать навыки мышления, участвовать в виртуальных соревнованиях и затем применять навыки на настоящем футбольном поле.