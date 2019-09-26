Сергей Жуков провел расследование, чтобы узнать, куда пропали яблоки из магазинов

24 сентября в крупнейших городах России из магазинов исчезли яблоки. Одним из очевидцев загадочной пропажи стал солист группы «Руки Вверх!» и предприниматель Сергей Жуков. Где же яблоки?

- Я собирался купить фрукты, чтобы приготовить яблочный фреш, поэтому отправился за ними в ближайший магазин, но яблок там не оказалось, - рассказывает Сергей. - Я удивился и решил выяснить, что случилось.

Сергей осмотрел место пропажи, но не обнаружил ничего подозрительного, кроме одной «улики» — упаковки сока, которую решил забрать с собой для более подробного изучения. Вернувшись домой, Сергей детально изучил упаковку, попробовал сок и все понял. Своими впечатлениями певец поделился в Instagram-аккаунте.

Масштабное исчезновение оказалось акцией «Фруктового Сада».

- Мы решили удивить покупателей и наглядно показать, почему «Фруктовый Сад» такой вкусный, - объясняет бренд-менеджер «Фруктового Сада» Светлана Рыбакова. - Все просто: в каждой пачке нашего яблочного сока действительно только 10 вкусных спелых яблок и никакого добавленного сахара, поэтому он так естественно разместился на полках магазинов вместо фруктов. Приятно, что Сергей, как внимательный покупатель, заметил подмену и раскрыл тайну своим подписчикам в социальных сетях.

Вот как комментирует случившееся Сергей:

- Сначала я был в замешательстве, но, изучив информацию о 100% яблочном соке, понял, что подмена произошла неслучайно. Нисколько не жалею, что взял сок домой. Теперь будем пробовать всей семьей!».

В настоящее время все яблоки возвращены на полки магазинов. Ни одно яблоко не пострадало.

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