Петербуржцы задолжали Фонду капитального ремонта 1,37 млрд рублей

Фонд капитального ремонта в Петербурге начал жесткую борьбу с неплательщиками. Общая сумма недополученных средств на начало года – 1,37 млрд рублей. В списке должников числятся почти 400 тысяч жителей. Среди них Василий Поперечный, о котором «Комсомольская правда» рассказывала в начале недели. Мужчина пожаловался в редакцию, когда обнаружил в почтовом ящике счет на оплату задолженности. Петербуржец настаивал, что все квитанции у него оплачены в срок. После публикации о похожей проблеме заявили еще несколько человек. Читатели рассказали про долги, о которых их неожиданно оповестили.

Тогда мы писали, что причиной могла стать ошибка в системе ВЦКП (Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства). Предполагалось, что из-за «сбоя» петербуржцы платили меньше положенного по тарифу, поэтому организация таким образом хотела возместить недополученное. Однако в Жилищном комитете заверили, что неполадок в системе быть не могло.

Заместитель генерального директора ФКР Роман Палехов пояснил, что до сентября Фонд разослал больше 167 тысяч долговых квитков. Еще два аналогичных транша ожидаются в октябре и ноябре. Претензионные листки получат 111 тысяч человек.

- В рамках договора с ВЦКП, сведения нам передаются на конец отчетного месяца, - отметил Роман Палехов. - Если граждане по какой-то причине не оплатили квитанцию до 10 числа, мы, как Фонд, узнаем эти сведения на следующий отчетный месяц. Таким образом, для нас гражданин становится должником, и мы можем отправить ему соответствующую квитанцию.

Несогласные с начислениями могут обратиться в Фонд через контактный центр (703-57-30, 640-20-42), личный кабинет или по электронной почте (odo@fkr-spb.ru). Сотрудники проверят и откорректируют информацию, если обнаружат ошибку.

НА ЗАМЕТКУ

С 2014 по 2019 год петербуржцы внесли в фонд 19 млрд рублей. При этом около 87 тысяч собственников за капремонт не платят вообще. На них организация активно подает в суды. В этом году Фонд направил 58,6 тысяч таких заявлений. По 13 тысячам работу ведут судебные приставы.

ЦИФРА ДНЯ

80 миллионов рублей – такую сумму за капитальный ремонт в Петербурге задолжали подведомственные организации Министерства обороны РФ.