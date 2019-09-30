«Цилую вашъ Григорiй»: Евангелие с автографом Григория Распутина выставил на продажу житель Санкт-Петербурга

На интернет-барахолке Avito некоторое время назад появилось весьма необычное объявление: некто Глеб выставил на продажу антикварное Евангелие с автографом Григория Распутина – одиозного крестьянина, бывшего другом семьи императора Николая II. Книгу, оправленную в бархатную обложку с золотыми пластинами, продавец оценил в 3 999 999 миллионов рублей.

Связаться с Глебом напрямую нам, увы, не удалось: практически сразу после того, как на необычный «товар» обратили внимание городские СМИ, он удалил объявление с сайта. Однако, по словам генерального директора художественной галереи «Литфонд» Сергея Бурмистрова, беседовать с продавцом лично нет никакой необходимости – скорее всего, Евангелие он и в глаза не видел.

А вот такое фото можно найти на сайте "Литфонда". Найдите, что называется, пять отличий. Фото: аукционный дом и художественная галерея "Литфонд"

- Эта книга мне хорошо известна, - отметил Бурмистров. – В данный момент она находится у нас в «Литфонде». Передана по договору одним частным коллекционером. Несколько дней назад ее выставляли на аукционе. По куда более скромной начальной цене – 700 000 рублей. Просто существует некий «клан» аферистов, которые смотрят, что выставлено на аукционах и дублируют эти объявления на разных интернет-площадках.

В пользу этой версии говорят также иллюстрации – все фото в объявлении на Avito, судя по всему, взяты из открытой галереи «Литфонда». Кроме того, отмечает Бурмистров, коллекционер, передавший галерее Евангелие – глубоко пожилой человек и вряд ли умеет активно пользоваться интернетом.

Тот самый автограф. Распутину правописание практически не давалось - об этом свидетельствовали и современники и его собственные немногочисленные записи. Фото: аукционный дом и художественная галерея "Литфонд"

Расчет мошенников, поясняет наш собеседник, простой: покупатель платит за раритет, скажем, все те же 4 000 000 рублей, продавец быстро забирает «товар» на аукционе за 700 000, отдает довольному клиенту, а разницу оставляет себе.

- Я, правда, упорно не могу представить, чтобы эта схема работала на практике, - поясняет Бурмистров. – Неужели действительно может найтись человек, способный отдать такие деньги за предмет, которого он даже не видел?

Тем не менее, судя по единственному скриншоту объявления, который со вчерашнего дня гуляет по сети, на счету таинственного Глеба уже 11 закрытых сделок. Сомневаемся, что все это аферы с раритетными вещами, но на всякий случай призываем коллекционеров и музейщиков быть осторожнее. А то никакое Евангелие – даже с автографом Распутина – не спасет.