Объявлены имена победителей юбилейной PROBA Awards 2019

26 сентября 2019 года стали известны результаты XX премии в области коммуникаций PROBA Awards.

Главная персональная награда за неоценимый вклад в развитие отрасли досталась публицисту, консультанту по стратегическим коммуникациям Александру Цыпкину. Александр во время получения статуэтки признался: «И пиарщики, и писатели делают одно и то же: мы продаем мурашки…Только пиарщику сделать это в разы сложнее, потому что человек ставит фильтр перед тем, как пиарщик что-то ему пытается внедрить в голову».

Два проекта стали обладателями гран-при конкурса. Проект МТС «Культурный код» взял Effective Grand Prix, а совместный проект компании Mastercard и digital-агентства «Mosaic» («Я не робот и твердо верю, что лидерство не зависит от пола») – Creative Grand Prix.

Победитель в номинации «Специалист года» был определен после очной защиты номинантов. Победу одержала Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever.

В новой номинации, «Выбор Государственного Эрмитажа», главный музей страны наградил проект ТРЦ «Галерея», «Эрмитаж в Галерее». В данной номинации за победу боролись PR-кампании, посвященные Эрмитажу, его проектам и центрам в России и в мире. Организатор премии PROBA Awards – коммуникационное агентство SPN Communications.

В честь юбилея главным партнером PROBA Awards в 2019 году стала компания «Балтика».

Полный список победителей - на официальном сайте премии