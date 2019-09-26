Стать Айболитом за три месяца

Программа проводится совместно с Министерством труда и Союзом Ворлдскиллс Россия.

В Новгородский агротехнический техникум люди старшего поколения раньше приходили разве что на родительские собрания - узнать, как там учатся их дети. А теперь они учатся сами.

Первая группа из 10 человек уже прошла курсы по ветеринарии. Это врачи, сотрудники ветклиник, специалисты лабораторий. Объединяет их возрастная категория – все они предпенсионеры.

- Программа рассчитана на 72 часа, - рассказывает директор техникума Анатолий Осипов. – Увы, из-за ограниченности во времени мы взяли в работу только один модуль «Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения». Отмечу, этот курс - повышение квалификации, а значит, пройти его могли люди только с профессиональным образованием, у которых есть за плечами диплом вуза или техникума. Надо понимать, что для такой узкой специализации необходима определенная база знаний.

Новгородский агротехнический техникум оснащен самой современной техникой – ультразвуковыми аппаратами, новейшими микроскопами. Такие, к слову, есть далеко не в каждой лаборатории в городе! С помощью этого оборудования слушатели курсов учились проводить анализ молока, мяса и других животных продуктов – товар, который потом идет на прилавок, должен соответствовать всем стандартам качества. Для этого и нужны подобные специалисты.

Фото предоставлено Новгородским агротехническим техникумом.

В течение трех месяцев возрастные студенты выполняли задания, и в мае сдали экзамен.

Но только на переподготовке в техникуме решили не останавливаться. Осенью здесь запустят курс на 144 часа. Уже сейчас формируется группа из непрофессиональных ветеринаров – фермеров, работников агрохозяйств, предпринимателей. Многие подают заявки на обучение, потому что мечтают о своем бизнесе. А у кого-то он уже есть, например, у Виктора Манжина, который уже записался на курс и ждет начала занятий.

- Знания-то всегда пригодятся! - говорит коммерсант. – У меня цех по копчению мяса. В месяц вырабатываю около 3 тонн. Работаю на сырье из Белгорода. Все отлично складывается, не первый год в этой сфере, но сами понимаете, для бизнеса в такой сфере нужно постоянно проходить сертификацию продукции, получать разные документы, заказывать экспертизы. Необходимо во всем разбираться. Требования меняются, законодательство тоже не стоит на месте. Отставать никак нельзя! Услышал, что у нас в техникуме будет обучение, решил: надо идти! Тем более бесплатно! Это интересно и полезно. Сейчас вот думаю, кого еще привлечь, чтобы было вместе интереснее ходить.

Помимо документа о том, что слушатели прошли курс, они получают также и скиллс-паспорт - сертификат, признанный профессионалами на всероссийском уровне. А это значит, что новые знания дают новые возможности.

Программа доступна для тех, кому осталось до пенсии 5 и менее лет. В этом году это мужчины 1959-1963 г.р и женщины 1964-1968 г.р., а также те, кто имеет право на досрочную пенсию.

Чтобы попасть на обучение, нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru и там же выбрать профессию, место и график учебы.

Фото предоставлено Новгородским агротехническим техникумом.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».