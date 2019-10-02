2019-10-02T19:09:35+03:00
Здоровье

Первый Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Петербурге

Он заработал на улице Сикейроса, на базе Городского консультативно-диагностического центра №1
Анна ПОСЛЯНОВА
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Онкоцентр на Сикейроса – это амбулаторно-консультативное отделение и целый набор диагностических служб.Онкоцентр на Сикейроса – это амбулаторно-консультативное отделение и целый набор диагностических служб.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА
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Первый Центр амбулаторной онкологической помощи – сокращенно ЦАОП – открылся в Петербурге. До конца года такие центры появятся еще в семи районах: Московском, Невском, Приморском, Калининском, Фрунзенском, Курортном и Колпинском. А к 2022-ому своим ЦАОПом обзаведется каждый из 18 районов города.

– Идея ЦАОПов, которые вводят по всей стране, – приблизить онкологическую помощь к пациенту и сократить сроки ее ожидания, – объясняет главный внештатный онколог Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Гладышев. – Что происходит, когда у человека подозревают рак? Он и его семья боятся, мечутся, каждый день засыпают с мыслью о возможном тяжелом заболевании. Прежде чем начать лечение, нужно подтвердить диагноз и всесторонне обследовать человека. Но диагностику приходится ждать. Самое долгое ожидание сейчас на МРТ, не потому, что оборудования нет: есть очередь из массы больных, которым всем нужна томограмма. ЦАОПы же позволяют маршрутизировать онкологических пациентов, выделить их в отдельный поток.

НЕ ИНАЧЕ КАК РЕВОЛЮЦИЯ

В Городском консультативно-диагностическом центре №1, на базе которого открыли первый ЦАОП, новую систему называют не иначе как революцией.

– Получается мультицентричная управляемая система, которая будет выполнять объем работ, ранее зацикленный на три городских учреждения, – отмечает главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов.

Пункцию проводят под пристальным наблюдением эндокринолога и специалиста УЗИ Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Пункцию проводят под пристальным наблюдением эндокринолога и специалиста УЗИФото: Анна ПОСЛЯНОВА

Выбрали место для первого ЦАОПа не случайно: специалисты КДЦ диагностировали петербуржцев с подозрением на рак и раньше, а в 2012-ом учреждение получило второй онкологический уровень. Прежде чем откроются другие ЦАОПы, на улицу Сикейроса будут приезжать пациенты со всего севера Петербурга. В дальнейшем онкоцентр будет обслуживать свой Выборгский район. Всю работу будут вести бесплатно, в рамках ОМС.

– К нам попадают с подозрением на онкозаболевание от участкового, хирурга и других врачей поликлиники. Наша задача – подтвердить или опровергнуть диагноз, – рассказывает Попов. – Если диагноз подтверждается, нужно подготовить человека к специализированному лечению – операции, химиотерапии или облучению. После лечения мы берем пациента на динамическое наблюдение. По отдельным направлениям проводим реабилитацию.

Современные аппараты многофункциональны: даже рентген способен выполнить самые разные диагностические исследования. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Современные аппараты многофункциональны: даже рентген способен выполнить самые разные диагностические исследования.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

– Принципиальное для КДЦ новшество в том, что теперь здесь в рамках ЦАОПа развернут дневной стационар, где будут проводить химеотерапию (он заработает до конца года. – Прим. ред.), – добавляет Гладышев. – Пока химиотерапию проводят в пяти городских стационарах и в федеральных медучреждениях, на нее существовала очередь, был дефицит лекарств. Этот ЦАОП и другие позволят разгрузить эти учреждения, ведь их основная задача – стационарная помощь.

220 ПАЦИЕНТОВ В СУТКИ

Онкоцентр на Сикейроса – это обособленное амбулаторно-консультативное отделение и диагностические службы, разбросанные по всему зданию КДЦ: УЗИ, рентген, эндоскопия, МРТ и СКТ, оперблок для выполнения биопсии.

Оборудование «самое современное», экспертного класса: аппарат УЗИ, всевозможные стойки, два маммографа. Гордость центра – 128-срезовый томограф. До конца года сюда поставят еще один КТ и другое современное оборудование.

Прежде, чем отправить пациента на лечение, его нужно всесторонне обследовать. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Прежде, чем отправить пациента на лечение, его нужно всесторонне обследовать.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

– Аппаратура незаменима при выявлении онкологических заболеваний, – поясняет заведующий отделением лучевой диагностики Алексей Микляев. – Мы проводим рентген легких, обследуем толстый кишечник, желудок, – аппарат способен выполнить любые диагностические исследования.

Чтобы открыть ЦАОП, дополнительных специалистов пришлось привлечь только для стационара, остальную работу медики КДЦ взяли на себя. Из 240 сотрудников в онкоцентре занято около 80, в том числе эндокринологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, реабилитологи, а также «12 онкологов со стажем и опытом».

Операционная ЦАОП всегда готова для проведения биопсии. Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Операционная ЦАОП всегда готова для проведения биопсии.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

В центр вложили около 200 миллионов рублей. Эту сумму взяли из 536 федеральных миллионов, выделенных Петербургу на борьбу с онкологией в этом году.

– Сможем принимать по 220 пациентов в сутки, – пояснил заведующий ЦАОП Евгений Багаманов.

– Скорее всего, станет работать по субботам и воскресеньям, – добавляет Попов. – Постараемся выйти на срок в две недели на все обследование пациента, включая гистологию.

ДОСЛОВНО:

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ, главный внештатный онколог Комитета по здравоохранению Петербурга:

– Среди регионов России Петербург на первых местах по заболеваемости онкологией. Но это не плохой показатель: это говорит о выявляемости, о высокой онкологической настороженности наших докторов, которые инициируют обследование при малейших симптомах. Кроме того, у нас в городе каждый четвертый человек – пенсионер, а рак – это болезнь, прежде всего, старшего поколения.

На ранних стадиях в нашем регионе выявляют 55 процентов случаев онкозаболеваний, цель к 2024 году – 57 процентов. Увы, рак выявляются только скринингом, и то не всегда. Доказана эффективность и влияние на снижение смертности лишь трех видов скрининга, включенных в диспансеризацию, – на рак шейки матки, молочной железы и на колоректальный рак. Эти заболевания – лидеры по числу смертельных случаев. Самый высокий показатель смертности женщин младше 44 лет – по раку шейки матки.

Внедрение ЦАОПов позволит выйти на снижение уровня смертности. При этом за счет роста выявляемости уровень заболеваемости может даже вырасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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