«Комсомолка» наградила победителей конкурса «КЛАССный учитель»

День учителя в России отметили 5 октября, но педагоги до сих пор принимают поздравления. В минувшую пятницу в пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» чествовали победителей конкурса «КЛАССный учитель».

Напомним, с 21 августа по 5 октября 2019 года каждый желающий мог всем рассказать о своем любимом педагоге на сайте kp.ru. Нужно было загрузить фотографию учителя, написать, почему он самый лучший, и собрать как можно больше голосов. Всего в нашем конкурсе приняли участие 128 работников различных образовательных учреждений Петербурга и Ленобласти, а проголосовало за них более 20 тысяч человек! Безусловно, главной целью фотоконкурса было рассказать о героях нашего времени, но по законам жанра нужно было выбрать еще и победителей. Их мы определяли по количеству лайков. Десять педагогов, за которых проголосовало больше всего посетителей сайта kp.ru, и одного победителя мы пригласили в пресс-центр «Комсомолки» на торжественное награждение.

Свои заявки на сайт отправили 128 человек из Петербурга и Ленобласти.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Мы рады приветствовать у нас представителей самой душевной профессии, - сказал в самом начале церемонии генеральный директор «Комсомольской правды в Петербурге» Иван Власов. - Мои искренние поздравления и благодарности. Знайте, ваш труд очень ценен и важен. Говорю это, как отец двоих школьников . Спасибо за то, что учите жить, любить предметы, удивляете, даете веру в себя, помогаете решать сложные задачи и всегда поддерживаете любого ребенка!

Стоит сказать, что за звание лучшего на сайте развернулась нешуточная борьба. Группы поддержки родителей подключали даже родных с Дальнего Востока, чтобы успеть проголосовать самыми первыми.

А для кого-то конкурс стал сюрпризом. Так, к примеру, было с учителем русского языка и литературы лицея № 554 Петербурга Наталией Николаевой. О том, что она участвует в конкурсе, педагог узнала только после нашего звонка с приглашением на награждение. Оказывается, на конкурс ее выдвинули ученики и ничего не сказали - хотели устроить сюрприз.

- Не представляете, как это приятно! - призналась Наталия Владимировна.

Для Наталии Николаевой участие в конкурсе стало приятным сюрпризом.Фото: Андрей ГАШЕВ

КОНКРЕТНО

Кто вошел в тройку лидеров

По итогам конкурса выбраны три победительницы, которые получили призы от нашего партнера - сети салонов традиционного тайского, балийского и индийского массажа Royal Thai:

- 3-е место - учитель начальных классов школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Юлия Белкова (получила сертификат на программу «Тайские традиции»)

- 2-е место - замдиректора по учебно-воспитательной работе муринской школы № 3 Ленинградской области Екатерина Крестьянникова (получила сертификат на программу «Очарование Таиланда»)

- 1-е место - учитель начальных классов Ломоносовской школы № 3 Марина Сахарова (получила сертификат на программу «Восточное блаженство»).

Кроме того, каждый из приглашенных получил в подарок книги от спонсоров, чайный набор и диплом с индивидуальным дизайном: учителя стали героями обложки газеты «Комсомольская правда».

С большим отрывом выиграла Марина Сахарова.Фото: Андрей ГАШЕВ

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