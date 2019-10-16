Шесть способов сэкономить на ремонте

Рассказываем, как можно сэкономить до половины стоимости покупок вместе с новой программой ОБИ Бонус в Екатеринбурге.

1.Получайте выгоду с каждой покупки

С бонусной программой ОБИ каждая последующая покупка станет еще выгоднее. Участники программы получают до 10% кэшбэка с каждой покупки и до 50% кэшбэка в период проведения акций на определенные товары или категории. Полученными бонусами можно оплатить до половины стоимости любых товаров, включая те, которые уже продаются со скидками. Всего в рамках программы предусмотрено 4 уровня начисления бонусов — от 3 до 10%. Например, с кэшбэком 5% при оплате новых карнизов и штор стоимостью 6 000 рублей на карту вернется 300 бонусов, а с максимальным уровнем 10% — 600 бонусов. Если вы затеяли масштабную переделку в своем доме, то сможете сэкономить более внушительную сумму и использовать бонусные рубли для оплаты до половины стоимости следующей покупки. Чтобы повысить уровень кэшбэка до максимального, 10%-ного уровня, необходимо совершить покупки на 200 000 рублей, что не так уж и сложно, если вы делаете ремонт.

80% владельцев карт ОБИ Бонус в городах, где уже действует программа, ответили, что она позволяет ощутимо сократить расходы на товары для ремонта, дома и сада.

Фото: пресс-служба ОБИ.

2.Удваивайте скидки

Еще одно преимущество бонусной программы ОБИ в том, что бонусами можно оплачивать товары, на которые уже действует скидка. Например, вы присмотрели ламинат для ремонта 15-метровой комнаты, который обычно стоит 1353 рубля за упаковку, но сейчас на него в ОБИ действует скидка 30%. С учетом акции весь ламинат обойдется вам в 12 800 рублей (вместо 17 589 рублей), кроме того, половину покупки вы можете оплатить накопленными бонусами. В итоге за качественный ламинат вы заплатите всего 6 400 рублей вместо 17,5 тысяч, и еще на карту вернется кэшбэк до 640 рублей. Получается тройная выгода.

3.Получайте специальные выгодные предложения

Еще одно уникальное преимущество для участников бонусной программы ОБИ — это специальные акции и предложения с повышенным кэшбэком за покупку отдельных категорий товаров, которые позволяют вернуть до 50% их стоимости и быстро накопить много бонусов. Например, если вы делаете ремонт в однокомнатной квартире, нужно приобрести минимум 3 двери. Один комплект в ОБИ стоит около 7 500 рублей, соответственно, вам предстоит потратить 22 500 рублей. Но если у вас есть бонусная карта с 5%-ным кэшбэком и в ОБИ проходит акция, по которой дополнительно начислят еще 15% за покупку межкомнатных дверей, то в итоге вам вернутся 4 500 бонусных рублей, а с 10% кэшбэка — 5 625 рублей.

Прямо сейчас проходит акция для новых участников бонусной программы. Если зарегистрироваться в программе в течение первых двух месяцев ее работы, вам начислят до 20 000 приветственных бонусов за первую покупку.

Фото: пресс-служба ОБИ.

4.Экономьте время и деньги на покупках онлайн

Для участников программы ОБИ Бонус в интернет-магазине obi.ru действуют специальные условия на доставку: все онлайн-заказы в пределах первой зоны привозят бесплатно. За интернет-заказы также начисляется кэшбэк — просто введите номер бонусной карты при их оформлении. Чтобы использовать бонусные рубли для оплаты в интернет-магазине, нужно сгенерировать купон в личном кабинете на нужную сумму, кратную 100 рублям. Например, вы накопили достаточно бонусов и решили заказать онлайн новый торшер в гостиную за 3 149 рублей. Чтобы получить максимальную скидку, в личном кабинете вам нужно сгенерировать купон на 1 500 бонусов, которым вы сможете оплатить часть покупки, при этом вы сэкономите время и деньги на доставке, ведь заказ привезут бесплатно.

5.Планируйте большие расходы заранее

Владельцы карт ОБИ Бонус могут хранить список покупок в личном кабинете и заказывать доставку материалов для каждого этапа ремонта по мере необходимости. Там же можно контролировать свой бонусный счет и заранее рассчитать будущую экономию. Например, после закупки стройматериалов для черновой отделки вы сможете оценить размер кэшбэка за первые покупки и заложить в смету более дорогостоящие и качественные отделочные материалы с учетом того, что оплатите до 50% их стоимости накопленными бонусами. Даже если ремонт сильно затянулся, вы успеете воспользоваться бонусами, они будут активны в течение одного года с момента их начисления. Вам обязательно придет напоминание в личный кабинет, когда срок действия бонусов будет заканчиваться.

6.Пользуйтесь дополнительными привилегиями

Помимо специальных акций, участникам ОБИ Бонус доступны дополнительные привилегии: персональные предложения, подарки в день рождения, возможность вернуть товар в течение трех лет без предъявления чека — вся история покупок хранится в личном кабинете.

Совет эксперта ОБИ:

“Отделочные материалы, такие как обои, плитка, ламинат лучше приобретать с небольшим запасом и знать номер партии товара на тот случай, если вам придется его докупать. Всем участникам бонусной программы мы предлагаем три года на возврат товара, без предъявления чека. Покупатели, у которых затянулся ремонт или строительство дома, теперь могут без спешки оформить возврат на ламинат, плитку, обои, которые приобретались с запасом, и на другие материалы, не подошедшие по стилю, размеру или цвету.

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