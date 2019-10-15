2019-10-15T15:07:03+03:00
Общество

Журналисты нашли бизнесмена Евгения Пригожина

По словам его знакомых, он жив и здоров
Поделиться:
Журналисты нашли бизнесмена Евгения Пригожина. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.Журналисты нашли бизнесмена Евгения Пригожина. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.
Изменить размер текста:

Обсуждение темы с предполагаемой гибелью петербургского бизнесмена Евгения Пригожина вызвала много вопросов. В течение трех последних дней в СМИ и социальных сетях активно появлялись сообщения о том, что Пригожин мог быть на борту военно-транспортного самолета АН-72, который разбился в Конго. Журналистам АБН удалось выйти на знакомых бизнесмена и выяснить подробности ситуации с пропажей Пригожина. По сообщению одного из знакомых Пригожина тот был очень удивлен, когда узнал о своей «гибели» в авиакатастрофе в Демократической республике Конго. Он иронично прокомментировал эту новость: «Где я был? Парился с телками в бане. А где вы меня искали?»

СПРАВКА

Евгений Пригожин занял 69-е место в рейтинге миллиардеров по версии газеты «Деловой Петербург». Недавно предприниматель возглавил попечительский совет Медиагруппы «Патриот». В неё вошли такие издания, как «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Народные новости» и «Политика сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге выбрали лучших ведущих свадебных церемоний
Нагреть шнур, вставить окно: Жилищный комитет проверил новую систему борьбы с наледью
В лесу под Тихвином погибшим нашли пенсионера который пропал в сентябре
После смертельного ДТП с микроавтобусом на Скандинавском шоссе завели уголовное дело
В Петербургском метрополитене объяснили почему до сих пор используются жетоны
Петербуржец вместе с котами погиб в сгоревшей квартире на Светлановском проспекте
В церкви Благовещения на Васильевском острове нашли старинные фрески
Внук композитора Василия Соловьева-Седого предложил установить памятник деду в Петербурге
В Любани экскаватор задавил пенсионера
Обиженный петербуржец обокрал квартиру бывшей девушки
Петербуржец жестоко убил лебедей в усадьбе Марьино в Ленобласти