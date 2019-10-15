Журналисты нашли бизнесмена Евгения Пригожина

Обсуждение темы с предполагаемой гибелью петербургского бизнесмена Евгения Пригожина вызвала много вопросов. В течение трех последних дней в СМИ и социальных сетях активно появлялись сообщения о том, что Пригожин мог быть на борту военно-транспортного самолета АН-72, который разбился в Конго. Журналистам АБН удалось выйти на знакомых бизнесмена и выяснить подробности ситуации с пропажей Пригожина. По сообщению одного из знакомых Пригожина тот был очень удивлен, когда узнал о своей «гибели» в авиакатастрофе в Демократической республике Конго. Он иронично прокомментировал эту новость: «Где я был? Парился с телками в бане. А где вы меня искали?»

СПРАВКА

Евгений Пригожин занял 69-е место в рейтинге миллиардеров по версии газеты «Деловой Петербург». Недавно предприниматель возглавил попечительский совет Медиагруппы «Патриот». В неё вошли такие издания, как «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Народные новости» и «Политика сегодня».