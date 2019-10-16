2019-10-16T09:01:52+03:00
Общество

Реки скованы льдом: Когда закончится сезон разводки мостов 2019 года в Петербурге

Не позднее 15 ноября закроется навигация судов по реке Неве
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
До 15 ноября 2019 года закроется судоходство по НевеДо 15 ноября 2019 года закроется судоходство по НевеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Конец сезона разводки мостов в Петербурге для туристов означает упущенную возможность полюбоваться местной достопримечательностью, а для местных жителей – свободу передвижения по городу и в ночное время суток. А мосты прекращают разводить, как только лед на Неве начинают постепенно сковывать льды, мешая судоходству. В 2019 году последние корабли и баржи пройдут по главной реке Северной столицы не позднее 15 ноября.

- Согласно прогнозу синоптиков, к концу ноября реки в Ленобласти уже начнет сковывать льдом: река Свирь покроется «коркой» примерно 21 ноября, озера Ильмень, Чудское, Псковское, реках Волхов и Великой с 19 по 21 ноября; Неву начнет сковывать лед с 24 ноября, - сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Балт», организации, занимающейся водными путями в городе на Неве.

Ну, а так как ледоколы по Неве не ходят, чтобы делать дорожки для кораблей, движение по реке закрывается. Дата окончания пропуска судов через шлюзы точно не назначено, но произойдет не позднее 15 ноября 2019 года.

Официальной даты, когда на ночь в последний раз разведут мосты, а после отправят их на спячку, тоже пока что нет. Но, предположительно, тогда же, 15 ноября, механизмы разведут в последний раз этой осенью.

Зато любителям рыбалки, после окончания сезона хождения больших судов по Неве, можно будет снова вернуться к любимому делу. Напомним, что с 1 октября петербуржцам и жителям Ленобласти пришлось отложить свои удочки и спиннинги в связи с началом осеннего нерестового периода. Запрет продлится до 30 ноября, а в некоторых поселках рыбалку можно будет возобновить уже с 15 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Артеке» наградили победителей проекта «Театр-дети»
Во Дворце Суук-Су в МДЦ «Артек» состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса детских рисунков, посвященных театру, и Всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!»
Новости 24
Жители дома в Купчино сражаются с нашествием тараканов, насекомые побеждают
Гонщик разбил пять припаркованных машин на проспекте Луначарского
Петербуржцы растаяли от доброты инспектора ГИБДД, который перевел незрячего через Невский проспект
Джентльмены удачи: 50 петербуржцев стали лотерейными миллионерами в 2019 году
Обманутые дольщики Петербурга сумели обанкротить застройщика ЖК «На Заречной»
Многодетным семьям Ленобласти предложили выдать бесплатные земли для садоводства
В Петербурге могут упразднить 271 коммерческий маршрут после реформы транспорта
Лауреат Нобелевской премии по химии выступит 16 октября в Петербурге
«Хендай» снес насмерть мужчину, перебегавшего Таллинское шоссе
На строящейся станции метро «Горный институт» начнутся пусконаладочные работы
Юг КАД встал практически намертво в пробках вечером 15 октября
В Смольном отвергли идею переименовать станцию «Шушары»
Поставщики требуют почти миллиард от петербургского владельца магазинов «Семья» и Spar
В Петербурге выбрали лучших ведущих свадебных церемоний
Нагреть шнур, вставить окно: Жилищный комитет проверил новую систему борьбы с наледью
В лесу под Тихвином погибшим нашли пенсионера который пропал в сентябре
После смертельного ДТП с микроавтобусом на Скандинавском шоссе завели уголовное дело
В Петербургском метрополитене объяснили почему до сих пор используются жетоны
Петербуржец вместе с котами погиб в сгоревшей квартире на Светлановском проспекте
В церкви Благовещения на Васильевском острове нашли старинные фрески
Внук композитора Василия Соловьева-Седого предложил установить памятник деду в Петербурге
В Любани экскаватор задавил пенсионера
Обиженный петербуржец обокрал квартиру бывшей девушки
Петербуржец жестоко убил лебедей в усадьбе Марьино в Ленобласти