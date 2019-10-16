Реки скованы льдом: Когда закончится сезон разводки мостов 2019 года в Петербурге

Конец сезона разводки мостов в Петербурге для туристов означает упущенную возможность полюбоваться местной достопримечательностью, а для местных жителей – свободу передвижения по городу и в ночное время суток. А мосты прекращают разводить, как только лед на Неве начинают постепенно сковывать льды, мешая судоходству. В 2019 году последние корабли и баржи пройдут по главной реке Северной столицы не позднее 15 ноября.

- Согласно прогнозу синоптиков, к концу ноября реки в Ленобласти уже начнет сковывать льдом: река Свирь покроется «коркой» примерно 21 ноября, озера Ильмень, Чудское, Псковское, реках Волхов и Великой с 19 по 21 ноября; Неву начнет сковывать лед с 24 ноября, - сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Балт», организации, занимающейся водными путями в городе на Неве.

Ну, а так как ледоколы по Неве не ходят, чтобы делать дорожки для кораблей, движение по реке закрывается. Дата окончания пропуска судов через шлюзы точно не назначено, но произойдет не позднее 15 ноября 2019 года.

Официальной даты, когда на ночь в последний раз разведут мосты, а после отправят их на спячку, тоже пока что нет. Но, предположительно, тогда же, 15 ноября, механизмы разведут в последний раз этой осенью.

Зато любителям рыбалки, после окончания сезона хождения больших судов по Неве, можно будет снова вернуться к любимому делу. Напомним, что с 1 октября петербуржцам и жителям Ленобласти пришлось отложить свои удочки и спиннинги в связи с началом осеннего нерестового периода. Запрет продлится до 30 ноября, а в некоторых поселках рыбалку можно будет возобновить уже с 15 числа.