Ноябрь в Петербурге будет теплым, но дождливым

На дворе середина осени, а петербуржцы уже вовсю готовятся к зиме. Какой она будет, говорить пока рано. А вот ноябрь даже может порадовать Северную столицу. И хотя долгосрочного прогноза на следующий месяц еще нет (его озвучат ближе к концу октября), но все-таки синоптики уже составляют предварительный.

– Все может меняться, но по предварительному прогнозу в ноябре будет более-менее тепло, – рассказал «КП-Петербург» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. – Будет заметно влияние циклонов, вынос теплых воздушных масс, особенно в первую и вторую декаду. Но и много дождей – количество осадков даже больше нормы. И где-то только в третье декаде придет волна холода и отрицательные температуры.

Поэтому в первой половине ноября петербуржцам скорее всего можно будет приберечь шубы. А вот зонты точно понадобятся. Хватило осадков и на октябрь. За прошедшие дни месяца погода в Петербурге не была устойчивой: то тепло, то прохладно, то дожди, то сухо. Такая неопределенность вряд ли радует горожан, зато сильных холодов все еще не было!

– Какие-то дни в октябре были чуть ниже нормы, какие-то выше. В целом это относительно теплая погода с отдельными более холодным днями. Примерно так будет и до конца месяца, – отметил Александр Колесов.

Небольшое потепление в Северной столице ожидается к концу этой недели – к 19 и 20 октября температура воздуха в городе может подняться до +11-13 градусов. А в ближайшие дни максимальная температура днем будет 5-7 градусов со знаком плюс.

– Такие колебания связаны с прохождением циклона. Дождей много, но когда встает антициклон – идут перерывы, – добавил Александр Колесов.

До конца рабочей недели петербуржцам лучше иметь при себе зонты: 17 и 18 октября местами по городу пройдут дожди. Зато сильного ветра не ожидается.