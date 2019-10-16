Солистка и продюсер музыкального проекта ЛОТОS Александра Вилюмовская: «Есть два крыла: семья и сцена. Одно отрубил - человек не полетел»

У певицы Александры Вилюмовской 25 часов в сутках. Иначе невозможно объяснить, как ей удается совмещать карьеру, заботу о семье и хобби. Александра успешно выступает со своим коллективом ЛОТОS , продюсирует музыкальные проекты, а в 2019 году стала финалисткой конкурса «Миссис Санкт-Петербург». 16 ноября Александра Вилюмовская презентовала свой новый трек «Узелки». В день премьеры певица рассказала «Комсомольской правде» о работе, внутренней гармонии и борьбе с рутиной.

Фото из личного архива.

ИЗ ЭСТОНИИ В ПЕТЕРБУРГ

- Я родилась в Эстонии, в Таллине. Мама - коренная петербурженка, с папой познакомилась здесь; он моряк, из Латвии. Здесь и поженились, по распределению отправились в Эстонию. Там и прожила, там и создала основной музыкальный проект ЛОТОS. Уже шесть лет живу в Петербурге. Конечно, когда переезжаешь в другую страну, всё начинается заново. Там есть имя и известность; здесь меня особо никто не знает.

- Сколько уже поете?

- Ещё с детства. Я самоучка, но это не помешало выпустить четыре альбома и написать шестьдесят авторских композиций. Недавно мы выпустили новую песню - «Узелки». Причем развивалась личная жизнь, и пять лет не было новых песен. Ничуть об этом перерыве не жалею, но факт есть факт.

- А образование какое?

- Просто школу окончила. Были мысли поступать здесь в Институт культуры, но не сложилось, а идти абы куда не захотела - и поплыла по течению. Ни в коем случае не призываю, что не надо учиться - надо, но мне отсутствие высшего образования не помешало.

- Когда начали выступать?

- В 14 лет мы с подругой создали группу, которая и перетекла в ЛОТОS. Сначала нас было двое, потом присоединились музыканты. Стоит отметить, что все проекты я создала сама. Часто были вопросы: «А как Вы попали в группу? Кастинг?» (смеется). Обычно же девушка приходит: «Здрасьте, я мечтаю быть на телевидении, хочу петь!» Нет, все делала сама, и в этом сложность: продвигать, продавать себя сложнее, чем с каким-то дядей. В продюсерские проекты ты пришел, попел, постарел или не сложилось, - и тебя вышвырнули. А что твое, то твое.

Фото из личного архива.

О ПРОЕКТАХ

- У ЛОТОS постоянный состав?

- Нет. Мы долго работали с человеком, который писал аранжировки на мои песни. Мы очень много лет работали вместе, вдвоем создали эту группу, он придумал название... Пока наши пути разошлись. Возможно, на время. Сейчас я работаю с двумя танцорами. Аранжировки делает другой человек, петербуржец Виктор Атлас, с которым я и по этому проекту сотрудничаю, и по White Dream Orchestra.

- Это Ваш второй проект?

- Да, кавер-группа, больше для развития и заработка - этакое трио, исполняем чужие песни. На «Белом балу» «Комсомольской правды» мы выступали вдвоем с Виктором Light - прекраснейший музыкант-виртуоз. В тот день мои ребята - саксофонист и клавишник - не смогли. Кстати, у нас вышел оригинальный кавер на песню «Вите надо выйти».

- Стоит посмотреть! А в чем ваша уникальность?

- Мы держим стилистику. Мы не будем выступать в разноцветных костюмах и петь что угодно. Многие готовы на «любой каприз за ваши деньги», а мы нет. Конечно, на свадьбе, например, можем включить пару любимых песен, это все обсуждаемо. Но мы не будем составлять программу из того, что нам не подходит. Трио в белом, приятная музыка, - это же красиво. А если согласиться, когда попросят: «Давайте вы наденете это, давайте вы исполните еще это», мы перестанем быть собой и превратимся в миллионы групп, которые и стоят дешевле, - так зачем звать нас? Истинных ценителей привлекает опыт и умение создать атмосферу.

Фото из личного архива.

«АКТИВНАЯ И УСПЕШНАЯ МАМА»

- Были ли сложности?

- Это все сплошная сложность. Работаешь в команде - работает человеческий фактор: кто может, кто нет. Да и самой тяжело - выход из зоны комфорта. Но это помогает держать себя в тонусе. Многие спрашивают: «Как ты все успеваешь?» Люди видят только верхушку: тут я появилась, там. А я нигде не успеваю. Вот вписалась в конкурс «Миссис Санкт-Петербург» - сумасшествие полное. Вижу и понимаю - будет сложно.

- Тогда почему решили участвовать?

- А это волшебный пинок себе. Ты уже вынужден выкручиваться - и я рассчитываю на этот стресс, на домашний бардак, в этом нет ничего постыдного. Глупо притворяться: «У меня все идеально, я вся такая красивая в короне...». Это если у тебя денег куры не клюют и есть прислуга. Но сколько времени ты уделяешь лично ребенку, мужу, самой себе?

Фото из личного архива.

- Кстати, как к этому относится муж?

- Поддерживает. Если муж не поддерживает, нечего с таким быть. Многие заканчивают карьеру после замужества, но я из другого теста. Есть два крыла: семья и сцена; одно отрубил - человек не полетел. Если пытаешься встать себе на горло и заглушить интересы, начинаешь чахнуть. А женщина, которая чахнет, мало что может дать своей семье. И наоборот: если женщина несчастна в личной жизни, у нее и творчество так себе, хотя бывают и исключения. Но мой путь - это гармония.

- А что говорят родители?

- У меня не было стопроцентной поддержки со стороны родителей, но сейчас мама гордится, особенно когда соседки говорят: «Видели по телевизору твою Сашу», - и ей приятно. Поначалу был страх за меня, за силы и время, из-за конкуренции. В шоу-бизнесе много можно заработать, но ты попробуй залезь на эту верхушку. Я же из простой советской семьи: папа моряк, мама печатала на машинке на производстве. Старший брат дал путевку в музыку: у него в 16 лет была своя панк-группа, одна из популярных на тот момент, - «Идеальные люди». Сейчас он занимается стройкой, у них с супругой свой хутор. Такой хуторянин! (смеется) Хотя талантище невероятный. То, что я делала, он всегда делал лучше меня. Он меня и вдохновил.

- А у Вас какие планы?

- Дальше выпускать песни и клипы, продвигаться. Как любая новоиспечённая мама, я имею все шансы засесть дома, растолстеть, ничего не делать, но смысл? Я прекрасно понимаю мамочек, которые забили на себя: легко впасть в рутину, стать мамой и больше никем. А ведь так нельзя: надо оставаться красивой, продолжать творить, чтобы для своего же ребёнка быть примером. Рядом с моей дочкой должна быть активная и успешная мама. А для этого нужно работать над собой.

Маргарита РЕПИНА, Елизавета АКСЕНОВА