Как в Петербурге отметили Oсtober Beer Festival-2019

В прошлые выходные по всей России отметили VI Oсtober Beer Festival-2019. Сердцем праздника стали заводы «Балтики». Организаторы ежегодного осеннего праздника пригласили гостей отправиться в квест по лабиринтам производства, чтобы найти редкий артефакт и узнать о производстве качественного пенного в России.

Каждый завод, в том числе и в Петербурге, превратился в большое фестивальное пространство. Атмосферу знаменитого праздника гости ощутили с первых шагов. Их встречали прекрасные девушки в национальных немецких нарядах. Ну как тут не сделать фото на память?

В погоне за пивными артефактами «Балтика» отпраздновала Oсtober Beer Festival-2019. Фото предоставлено организаторами.

Во время тематической экскурсии по лабиринтам участники посмотрели, как создается янтарный напиток. Они примеряли на себя роль коллекционеров артефактов, отвечали на вопросы и выполняли задания, пополняя багаж знаний об истории пенного. Теперь гости завода знают все о баварских традициях и особых вкусах хмельного.

Сделать из экскурсии по производству увлекательный квест — целое искусство, и «Балтика» знает в этом деле толк. Спасибо за погружение в мир традиций. Теплая атмосфера October beer festival — идеальный подарок всем в эту холодную осень,- поделился своими впечатлениями один из посетителей экскурсии в Петербурге Семен. - Однозначно порекомендую друзьям и знакомым прийти сюда в следующем году.