2019-10-17T14:59:46+03:00
Общество

Стала известна дата открытия памятника Даниилу Гранину в Петербурге

На территории будущего монумента уже приступили к благоустройству
Полина ЖУКОВА
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Установка памятника Даниилу Гранину в Петербурге запланирована на 15 ноября. Фото: Пресс-служба КГА.Установка памятника Даниилу Гранину в Петербурге запланирована на 15 ноября. Фото: Пресс-служба КГА.
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Памятник литератору Даниилу Гранину торжественно откроют на Дальневосточном проспекте 15 ноября. Как рассказали «КП-Петербург» в Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА), мероприятие запланировано в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября.

Сейчас в своей мастерской над созданием монумента работает скульптор Евгений Бурков. Именно его проект стал победителем в конкурсе эскизов. Затем работу несколько раз рассматривали на Градостроительном совете, а автор дорабатывал детали.

Тем временем к установке памятника Даниилу Гранину уже начали готовить саму территорию. Специалистам предстоит благоустроить пространство на Дальневосточном проспекте, 6к1, неподалеку от библиотеки имени писателя-фронтовика. В том числе – сделать дорожки, которые приведут к памятнику, озеленить территорию, установить малые архитектурные формы – скамейки, урны.

Скульптор Евгений Бурков работает над созданием памятника. Фото: Instagram @skulptura2000

Скульптор Евгений Бурков работает над созданием памятника. Фото: Instagram @skulptura2000

Перед установкой памятника в городе должны пройти все необходимые процедуры с документами. Как отметили в КГА, уже подготовлен проект постановления об установке памятника и направлен на согласование с Правительством города.

Напомним, что скульптура литератора будет выполнена из бронзы, а постамент – из гранита. В высоту сама фигура составит 2,5 метра.

КСТАТИ

2019-й – год столетия Даниила Гранина. Его официальное открытие состоялось в Северной столице: в память о почетном жителе Петербурга, писателе, ветеране Великой Отечественной войны 9 февраля на доме №8 по Малой Посадской улице установили мемориальную доску. Именно здесь Даниил Гранин прожил большую часть жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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