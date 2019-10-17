Петербуржцам стало проще попасть на прием к врачам

Во врачебную практику все плотнее входит понятие «телемедицина», когда врачи консультируют онлайн с помощью специальных приложений. А с 1 января 2018 года в силу вступил ожидаемый всеми врачами закон о телемедицине. Он открывает новые возможности и для пациентов, и для врачей: рецепты, консультации лучших врачей - в специальных приложениях в телефоне, благодаря которым можно связаться с врачом из любой точки мира.

Возможность продолжить лечение в клинике после онлайн-консультации или наблюдаться онлайн после очного приема, наконец, получили и петербуржцы. Сделать это можно через приложение SmartMed, созданное компанией МТС и сетью клиник МЕДСИ.

Скачав приложение, пользователь получает консультацию врачей сети клиник МЕДСИ. Онлайн-прием ведут врачи-терапевты, оториноларингологи, маммолог-онколог, травматолог-ортопед. В ближайшие месяцы планируется подключить к системе дистанционного консультирования педиатров и других специалистов. Причем не важно, где вы находитесь - дома или за границей. Чтобы связаться с врачами, нужен лишь доступ в интернет.

- Возможность наблюдаться у одного врача онлайн и офлайн высоко востребована среди пользователей SmartMed. Более 40% московских пациентов SmartMed проходят лечение, сочетая дистанционные консультации с посещением клиник. Теперь такой формат доступен и петербуржцам. В наших планах увеличить число петербургских врачей, консультирующих онлайн, и продолжить подключать к телемедицине специалистов из других городов России, - комментирует руководитель сервиса SmartMed Анна Фофанова.

Во время очных приемов в клинике и дистанционных консультаций через SmartMed врач имеет доступ к единой медицинской карте пациента. Вся информация (протокол приема, рекомендации, результаты анализов) видна пользователю в приложении SmartMed. При этом переписка в приложении будет абсолютно конфиденциальна: все персональные данные защищены инновационными технологиями МТС.

КСТАТИ

Все очные консультации специалистов стоят недешево, в Петербурге прием врача в среднем обойдется в сумму от 1200 до 3500 рублей в зависимости от статуса лечащего врача (просто специалист - подешевле, профессор - дороже). Между тем консультация врачей через приложение SmartMed стоит 550 рублей. В сложных случаях пациент может воспользоваться помощью врача, обладающего редкими компетенциями, или кандидата медицинских наук.