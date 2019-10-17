Почти в 1, 5 раза увеличилось число автокредитов в банке УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером стало продление государственных программ поддержки автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2019 год. А также запуск программы с остаточным платежом и увеличение максимальной суммы кредита до 5 млн рублей, с одновременным расширением географии регистрации клиента на всю территорию России.

Итог такой: УРАЛСИБ по итогам 9 месяцев увеличил объемы автокредитования на 43% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Выдано порядка 9 тысяч кредитов на сумму более чем 7,4 млрд рублей. Средняя сумма за год выросла на 14% и составила 818 тысяч рублей. Кредитный портфель по автокредитованию с начала года увеличился на 28%.

Всего за 9 месяцев 2019 года в рамках госпрограмм выдано 2 141 кредитов на 1 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте Банка.