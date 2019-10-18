2019-10-18T14:38:10+03:00
Спорт

Скандал с хоккеистом НХЛ из Петербурга: Валентин Зыков принимал допинг четыре года

Уроженец Северной столицы, выступавший за «Вегас», заработал дисквалификацию и может потерять работу
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Валентин Зыков попался на допинге. ФОТО: nhl.comВалентин Зыков попался на допинге. ФОТО: nhl.com
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Петербург давно уже считают столицей российского хоккея. Многие звезды выступали и выступают за СКА. Но петербуржцев, выступавших в НХЛ – сильнейшей лиге мира – можно пересчитать по пальцам. В последние годы за океаном играл только Валентин Зыков.

Но и на его карьере, скорее всего, можно будет поставить крест. В четверг поздно вечером стало известно, что 24-летний форвард, выступающий за «Вегас» дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил. Причем, без выплаты заработной платы за указанный период. Валентин в этом сезоне имеет контракт на 675 тысяч долларов. Таким образом, он потеряет четверть зарплаты – порядка 170 тысяч. За дисквалификацией, согласно соглашению между лигой и профсоюзом игроков, последует обязательное участие в восстановительной программе и возможно лечение.

Зыков родился в Петербурге, где и начал занятие хоккеем. В 14 лет перебрался в Москву, выступая за молодежную команду ЦСКА. В 17 лет уехал в канадскую юниорскую лигу, откуда и был выбран на драфте НХЛ «Лос-Анджелесом» под довольно высоким 37-м номером.

Но, несмотря на явный талант, сделать карьеру в заокеанской лиге ему к 24 годам так и не удалось. Из «Лос-Анджелеса», где ему не дали сыграли ни одного матча, нападающего обменяли в «Каролину». Оттуда в «Эдмонтон», а в прошлом сезоне и в «Вегас». В итоге, к 24 годам, только 47 матчей и 15 очков в НХЛ. И, похоже, теперь на карьере уроженца Петербурга окончательно можно ставить точку.

Вообще-то, к запрещенным веществам в НХЛ относятся довольно спокойно. Не то, чтобы поощряют, но и казнить сразу не торопятся. Недавно еще один россиянин, нападающий Евгений Кузнецов из «Вашингтона», был дисквалифицирован за употребление кокаина Международной Федерацией Хоккея на четыре года, а в Америке, ему только погрозили пальчиком – он пропустил три матча.

В случае, с Зыковым, руководство «Вегас» взволновал даже не сам факт, что россиянин принимал запрещенные вещества. Боссы «Голден Найтс» возмущены, что игрок их обманывал. Такое обычное не прощают.

На встрече с журналистами президент по хоккейным операциям «Вегаса» Джордж Макфи заявил, что запрещенные вещества Зыков принимал на протяжении четырех лет (!!!!). Об этом клубу, который до последнего был не в курсе, сообщил сам петербуржец.

«Мы следим за питанием, добавками и диетой игроков на постоянной основе в течение всего сезона, – говорится в заявлении клуба. – Валентин осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и разрешения команды. Мы поддерживаем антидопингову программу лиги и профсоюза и уважаем принятое решение. Нет надобности говорить, что мы разочарованы результатом. Мы отстранение российского хоккеиста поддерживаем. Хоккеист осознано принимал запрещенные вещества без нашего согласия. Мы только вчера узнали, а до этого вообще были не в курсе. Судя по всему, мы узнали последними. Пообщались с Валентином и его агентом. Выяснилось, что он принимал добавки четыре года».

Интересно, что сам Зыков не стал отрицать виновность, и согласился на наказание. Но утверждает, что не знает, каким образом вещество попало в организм. То есть, клубу и общественности Зыков озвучил разные версии.

Таким образом, можно предположить, что карьера Зыкова в «Вегасе» подошла к концу. Человека с такой репутацией в клубе, вряд ли, будут держать. И действующий контракт – лишь формальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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