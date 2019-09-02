Премьера ледового мюзикла «Руслан и Людмила» состоится 31 октября – 4 ноября в Санкт-Петербурге

Осенью 2019 года, с 31 октября по 4 ноября, в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится премьера ледового мюзикла «Руслан и Людмила» с участием знаменитой фигуристки Татьяны Навки. Огромная живая голова из пушкинской поэмы, сверкающие огнем мечи, артисты, летающие над ареной, 3D-проекции, световые и пиротехнические эффекты, костюмы ручной работы – лишь малая часть того, что завораживает публику в супершоу. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира, а также многократные победители чемпионатов Европы и отдельных стран представят удивительный и волшебный мир всем известного с детства произведения Александра Пушкина.

В красочном ледовом шоу принимают участие лучшие фигуристы России

- За два века, что прошли с тех пор, как Пушкин подарил нам «Руслана и Людмилу», его герои оживали в театре, кинематографе, анимации. Теперь настало время и для ледовой истории, - представила шоу Татьяна Навка.

Ледовые шоу, выполненные на беспрецедентном уровне спортивного и режиссерского мастерства, уже стали особенным, исключительно российским брендом. Аналогов им нет в мире. В мюзикле на льду «Руслан и Людмила» принимают участие фигуристы мирового уровня – олимпийский чемпион Виктор Петренко, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов и Юко Кавагути, а также многие другие. В главных ролях одна из самых титулованных российских спортсменок – Татьяна Навка - и пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.

Петербургская премьера состоится 31 октября - 4 ноября в СК "Юбилейный"

Зрители ледового мюзикла также смогут насладиться великолепными композициями и голосами знаменитых российских исполнителей: Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов. Группа художников и костюмеров сотворила десятки красочных костюмов, многие элементы которых выполнены вручную.

Премьера «Руслана и Людмилы» состоялась 23 декабря в Москве. В общей сложности 24 шоу посетили свыше 150 тысяч человек. Затем постановка была представлена в Сочи и Казани. Теперь на очереди Санкт-Петербург, город, где более 200 лет назад родился сам замысел пушкинского «Руслана», ведь первые наброски будущей поэмы Александр Сергеевич Пушкин сделал, еще будучи лицеистом.