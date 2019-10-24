В Ленобласти заработал Центр приводной техники стоимостью 35 млн евро

В Ленинградской области введен в эксплуатацию «Центр приводной техники СЕВ-ЕВРОДРАЙФ». Инвестором выступила компания SEW-EURODRIVE («СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»), которая вложила в создание производства 35 млн евро, включая приобретение земли и оборудования. Новое предприятие разместилось на участке площадью 45 тыс. кв. м во Всеволожском районе Ленинградской области (массив Корабсельки). В состав центра приводной техники входят административно-офисное здание площадью 2,57 тыс. кв. м и производственное здание площадью 5,7 тыс. кв. м.

- Интерес инвесторов из Германии в очередной раз подтверждается, и такие инновационные международные компании как «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» выбирают нашу Ленинградскую область для размещения производственных мощностей. По культуре производства и производительности труда предприятие является ориентиром для региона, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На производстве установлен немецкий конвейер по современной технологии, который полностью автоматизирует сборочный процесс. Преимуществами нового центра приводной техники также являются современные рабочие места, внедрение подвесного окрасочного конвейера Power & Free и мощный производственно-складской комплекс, который на сегодняшний день обслуживает все регионы России. С помощью консалтингового подразделения из Германии также был внедрен производственный процесс, построенный на принципе one piece flow («поток единичных изделий») и принципах бережливого производства. В компании отмечают, что это существенно ускорит процесс выполнения заказов и повысит качество конечного продукта.

- После открытия производственной площадки в Ленинградской области мы планируем в течение трех лет запустить производство в Новосибирске, - отметил генеральный директор АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» в России Владимир Золотарев. - На площади 17 тыс. кв. м будет расположено производственное здание площадью 3 тыс. кв. м. Генеральным подрядчиком первого этапа строительства является компания «СКАТ». Ввод в эксплуатацию намечен на январь 2021 года. Также есть планы по строительству Центра приводной техники на юге России. Расширение сборочных мощностей позволит нам сократить сроки поставок оборудования при сохранении европейского качества, что делает нашу продукцию еще более востребованной. В производство в Новосибирске планируется инвестировать 15 млн евро.

Все чаще зарубежные инвесторы выбирают Ленинградскую область для размещения производственных мощностей.Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодняшний день «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» занимает 30% российского рынка мотор-редукторов. В продуктовом портфеле компании они составляют 60%. Годовой оборот производителя составляет 30 млн евро.

Продукция компании используется в транспортной, автомобильной и пищевой промышленностях, логистике, при производстве строительных материалов, переработке древесины и др. Кроме того, приводная техника «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» задействована в работе раздвижной крыши и выкатного поля стадиона «Газпром Арена», что делает его единственным в России спортивным сооружением, которое может трансформироваться в площадку для различных событий и использоваться при любой погоде. К примеру, для того, чтобы закрыть крышу стадиона, 28 приводам SEW требуется всего 15 минут. Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений также оборудован продукцией немецкой компании: 28 приводов SEW помогают затворам дамбы восприпятствовать продвижению балтийской нагонной волны к городу.

СПРАВКА

Компания SEW-EURODRIVE - признанный мировой эксперт в области приводной техники. В 1931 году Кристиан Пэр (Christian Pähr) основал Süddeutsche Elektromotoren Werke (SEW) в г. Брухзаль (Германия) и до настоящего времени SEW-EURODRIVE является семейной компанией. Сейчас в SEW-EURODRIVE - это более 17 тыс. сотрудников, 16 производственных предприятий и 80 сборочно-сервисных центров по всему миру. Широкий перечень продукции SEW-EURODRIVE включает мотор-редукторы, преобразователи частоты, сервоприводы, приводы для децентрализованного монтажа, индустриальные редукторы, системные решения привода и автоматизации. В России АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» работает с 1993 года. В состав компании в РФ входят два сервисных центра и восемь технических офисов, расположенных во всех регионах России – Петербурге, Москве, Краснодаре, Тольятти, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске.