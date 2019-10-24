Без мозолей и с любовью: 90-летняя Татьяна Пилецкая встала на пуанты

В Петербурге завершаются съемки короткометражного фильма «Па-де-де». Одну из главных ролей сыграет Народная артистка России Татьяна Пилецкая. Актриса родилась в Ленинграде в немецкой семье. Ее отец, Людвиг Урлауб, был репрессирован и вышел на свободу лишь через пять лет после смерти Сталина. Девятилетняя Таня стала моделью для своего крестного, художника Кузьмы Петрова-Водкина, который написал с нее картину «Девочка с куклой». В 1945 году Пилецкая окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой, но выбрала драматическое искусство.

В проекте молодого режиссера «Па-де-де» Валентины Коровниковой Татьяна Пилецкая играет бывшую приму-балерину Алевтину Игнатьевну Пельц, которая сдает комнату начинающему танцору балета. Чтобы сохранить инкогнито, она просит ученицу представиться хозяйкой квартиры. В ходе знакомства выясняется, что молодые люди собираются поступать в один театр - Мариинский.

Премьера фильма состоится накануне Нового 2020 года в Доме кино. Фото: Наталья Кореновская

В процессе подготовки к кастингу между ними возникает романтическое чувство. Роль Алевтины Пельц сыграла Народная артистка России Татьяна Пилецкая. Вжиться в образ ей было легко. Актриса закончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой, но выбрала театр.

- Я играю бывшую балерину, характер которой именно под профессией созрел. А профессия эта требует невероятного характера, невероятной целостности, любви, желания достичь чего-то столько, сколько тебе положено по таланту, - рассказала Пилецкая.

Съемки заняли всего шесть дней. Впереди — монтаж и озвучивание. Премьера фильма состоится накануне Нового 2020 года в Доме кино вместе с другими работами участников режиссерской лаборатории «Кинокоммуна». А после «Па-де-де» ждут фестивали.