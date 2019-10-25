Ограбить за 60 секунд: Кассир банка, которую 10 лет искали за кражу 11 миллионов, в бегах похитила еще 20 миллионов

Невероятная история казанских Бонни и Клайд подошло к концу. "Комсомолка" уже рассказывала о задержании одной из самых успешных грабительниц банка Розы Аглемзяновой. В 29 лет скромная и неприметная кассир "Райффайзенбанка" обнесла кассу у себя на работе на 11 миллионов рублей. Криминальный гений провернула хитрую схему. Отлучившись на обед, она вернулась с мешками продуктов. Служба безопасности проверила мешки и пропустила девушку к рабочему месту. Вечером же Роза в этих мешках вынесет 11 миллионов 400 тысяч рублей, после чего ударится в бега на целых 10 лет вместе со своим любовником - участником дерзкой банды налетчиков на бизнесменов и банки Ильдаром Гиниятуллином.

"ОНА УЖЕ МЕРТВА"

Последней перед побегом Розу услышит ее мать по телефону. Кассирша предупредила родственницу, что с шестилетней дочкой и своим возлюбленным уедет отдохнуть. Когда же милиция ринется искать дерзкую воровку, та к этому времени успеет зачистить все следы. Аглемзянову в 2009 году объявили в розыск. Но ее поиски были настолько безуспешны, что уголовный розыск объявил, что та, скорее всего, убита.

Роза после задержания улыбалась полицейским Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Сотрудница банка являлась и наводчицей в банде налетчиков. Она предоставляла информацию по "Райффайзенбанку", и группа готовилась к отработке этой информации. Пока следов нет, конкретного местонахождения не известно. В принципе, зная характер и повадки этих бандитов и сумму, которая фигурирует, возможно, ее уже нет в живых, - предполагал в тот момент начальник оперативно-розыскной части №6 (по линии уголовного розыска) МВД по Татарстану Павел Серов.

Возлюбленный Розы Ильда Гиниятуллин был участником той самой банды налетчиков. Их преступления поражали не меньше ловкого трюка Розы. Бандиты для налета использовали автоматы и пистолеты, каждое преступление готовили тщательно - устанавливали слежку, смотрели пути отхода. Свои налеты они совершали под видом сотрудников ОМОНа - в форме и на служебном УАЗике.

КЛАЙД СПАС БОННИ ОТ ЗАДЕРЖАНИЯ

Пока Аглемзянову считали мертвой, она жила и здравствовала. Благодаря 11 миллионам, казанские Бонни и Клайд жили на широкую ногу. Скрывались в Петербурге и Ленобласти. Первые же вести о скрывшейся криминальной парочке появились в 2014 году. Двое неизвестных в масках попытались ограбить почтальонов, которые перевозили в сумке 3,5 миллиона рублей. Налетчики открыли стрельбу из пистолетов. Но им ответили встречными пулями. Ранены были оба. На месте преступления задержали Ильдара, который был ранен в пах. Позже полицейские нашли следы крови и его напарника - они принадлежали Розе Аглемзяновой. Но найти неуловимую кассиршу тогда так и не удалось.

Женщина 10 лет была в розыске

Взять Розу полицейским удалось лишь через пять лет. Все это время она жила в общежитии Великого Новгорода. А попалась из-за своей неудержимой страсти к большим деньгам. Как оказалось, нападение на почтальонов было не первым преступлением за время, пока парочка была в бегах. Аглемзянова умело пользовалась тем, что ее считали мертвой. И в это время устраивала налеты на ювелирные салоны. Девушка действовала дерзко и быстро, как и ее американский прототип Бони.

- С мая 2011 года по февраль 2013 года бывший кассир казанского банка участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Во время ограбления она разбивала молотком витрины с украшениями. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов рублей.

НАЛЕТ ЗА ОДНУ МИНУТУ

Всего за это время Роза с подельниками успела обчистить пять ювелирных салонов. Эти преступления запечатлели камеры видеонаблюдения. Налеты бандиты совершали прямо на глазах у кассиров. Преступники врывались с оружием и грабили. На кадрах видно, как Роза носится с молотком и крушит витрины. Ее подельники же в это время собирают драгоценности в мешки. На все про все у бандитов уходит не больше минуты.

Ювелирные салоны грабили за минуту Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- Следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предъявлено обвинение задержанной женщине, - поясняют в полиции. - При проверке документов во время задержания она предъявила оперативникам паспорт на другое имя.

Сейчас Роза ждет суда в СИЗО. Ее дочке сейчас 17 лет, она живет с бабушкой в Казани. У кассирши есть сестра-бизнесмен. Родственники, узнав о задержании беглянки, были в шоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/740050" frameborder="0"></iframe> Кассир банка из Казани грабит ювелирные салоны Петербурга.

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