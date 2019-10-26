В Петербурге поймали и выдворили на родину беглеца из США, разыскиваемого Интерполом за сбыт наркотиков

Петербургские Московский и Октябрьский районные суды постановили выдворить прочь из России американца, которого обвиняют в крупном наркотическом бизнесе. 50-летний мужчина находится в международном розыске. Бюро Интерпола сейчас потирает руки и благодарит петербургскую полицию, которая поймала злоумышленника в «Пулково».

Мужчину зовут Алет Тэрада. В США его разыскивают уже давно. Местная полиция завела на него уголовное дело по статье за перевозку и сбыт наркотических средств в крупном размере. Наказание за такое преступление более чем суровое, в худшем случае ему может грозить 40 лет лишения свободы. Если прибавить этот срок к его 50 годам, становится понятно, почему американец решил бежать – никому не хочется умирать, сидя за решеткой без права на реабилитацию. Вот только российские полицейские помешали его планам.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомолке», что мужчину задержали 24 октября в аэропорту «Пулково». В ходе спецоперации у него проверили документы, а позже успешно поместили беглеца в дежурную часть. Чуть позже стражам порядка удалось дозвониться до американских коллег, чтобы точно узнать, поймали ли они того, кого надо. После одобрительного ответа гостя культурной столицы повезли скорее в суд.

- Тэрада скрывается от уголовного преследования по делу о наркотиках. 15 октября решение о его выдворении принял Октябрьский суд Петербурга. 24 октября его удалось поймать, на следующий день Московский суд оштрафовал гражданина США за нарушение режима пребывания в России, - пишет «Интерфакс».