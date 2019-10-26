2019-10-26T02:25:31+03:00
Происшествия

Из школы в больницу: В Красном Селе жалуются на двух учениц-хулиганок, терроризирующих детей

По словам родителей, 24 октября одна из девочек жестоко избила 11-летнего школьника
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Раньше родители жаловались только директору, но вскоре они перестали терпеть беспредел и пошли в полицию. Фото: vk.com/krasnoe_seloРаньше родители жаловались только директору, но вскоре они перестали терпеть беспредел и пошли в полицию. Фото: vk.com/krasnoe_selo
Изменить размер текста:

Родители учеников школы №270 Красного Села открыто жалуются в соцсетях на двух неадекватных девочек, которые жестоко избивают детей разных классов. В январе 2018 года там стала учиться первая буйная школьница. Иногда ее замечали за побоями и угрозами. Однако чаша терпения родителей переполнилась, когда к ней в класс перевели похожую по нраву ученицу.

Судя по заявлению родителей к директору школу, хулиганки регулярно «срывали» уроки, дерзили и хамили всем подряд. Вдобавок девочки могли вырвать чьи-нибудь волосы, отобрать личные вещи или пнуть любого. Позже к ним приставили социального педагога и отсадили их от других ребят. Но это не дало результата, школьники все еще боялись пересекаться с девочками внутри учебного заведения, некоторых после уроков даже начали встречать родители.

- Просим принять необходимые меры и защитить наших детей, а именно убрать данных учениц из нашего класса, - требуют в официальном письме к директору обеспокоенные мамы и папы ребят, страдающих от действий хулиганок.

Но все дикие шалости девочек меркнут перед диким происшествием 24 октября. Тогда одиннадцатилетний ученик 270-й школы вернулся с уроков прямиком в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По словам пострадавшего мальчика, его перебросила через себя одна из буйных школьниц, после чего он ударился головой о кафельную плитку.

- Ребенка били в голову, живот. Есть головная боль в месте ушиба и при взгляде на свет. Снижена поверхностная чувствительность в левых конечностях, - говорится в медицинской справке о состоянии избитого мальчика, опубликованной в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».

Добавим, что мама пострадавшего ребенка не пошла разбираться к директору, а сразу написала заявление в полицию, в котором срочно просит принять меры к двум школьницам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Когда поможет только бог: Петербуржцы провели малый крестный ход против тараканов
В Петербурге впервые появился памятник сестре милосердия
Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти
На Обводном канале «Газель» снесла мужчину, неожиданно вышедшего на дорогу
В Смольном заявили о росте экономики Петербурга по итогам 2019 года
Комитет имущественных отношений Петербурга ждет ностальгический ребрендинг
В конце октября автомобилистов Петербурга ждут новые закрытия дорог
В Петербурге снизили возраст молодых мам, которые получат деньги за первенца
Предполагаемого виновника ДТП на Обводном канале, в котором пострадали 8 человек, посадили в СИЗО
Перерезали горло, содрали шкуру и съели: После появления в сети шокирующего видео жестокого убийства кролика, в Петербурге возбудили уголовное дело
В переулке Радищева коммунальщики закрасили уличную галерею с картинами-граффити
«Это мерчендайзер»: В соцсети шутят над упитанными тараканами на прилавках сетевого магазина в центре Петербурга
Петербуржца, который украл телефонного кабеля на 200 тысяч рублей, приговорили к штрафу в 10 тысяч
На КАД между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
Почтовые машины Петербурга и Ленобласти за год 528 раз объезжают «вокруг» Земли
СКК начали обносить строительным забором
Пропавшего спасателя, которого искали трое суток, нашли в Ленобласти
На новогодние украшения в Петербурге потратят 337 миллионов рублей
«Стопвандалы» нарисовали самое длинное граффити в Ленобласти и расписали унылые здания
Прокуратура начала проверку после видео с падением ребенка в люк
Недобросовестный отец отправится в тюрьму за отказ платить алименты своему ребенку
Петербуржцев возмутил подъемный кран, который работает над детсадом
Первая «Ласточка» отправилась из Петербурга в Кузнечное