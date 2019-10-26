Из школы в больницу: В Красном Селе жалуются на двух учениц-хулиганок, терроризирующих детей

Родители учеников школы №270 Красного Села открыто жалуются в соцсетях на двух неадекватных девочек, которые жестоко избивают детей разных классов. В январе 2018 года там стала учиться первая буйная школьница. Иногда ее замечали за побоями и угрозами. Однако чаша терпения родителей переполнилась, когда к ней в класс перевели похожую по нраву ученицу.

Судя по заявлению родителей к директору школу, хулиганки регулярно «срывали» уроки, дерзили и хамили всем подряд. Вдобавок девочки могли вырвать чьи-нибудь волосы, отобрать личные вещи или пнуть любого. Позже к ним приставили социального педагога и отсадили их от других ребят. Но это не дало результата, школьники все еще боялись пересекаться с девочками внутри учебного заведения, некоторых после уроков даже начали встречать родители.

- Просим принять необходимые меры и защитить наших детей, а именно убрать данных учениц из нашего класса, - требуют в официальном письме к директору обеспокоенные мамы и папы ребят, страдающих от действий хулиганок.

Но все дикие шалости девочек меркнут перед диким происшествием 24 октября. Тогда одиннадцатилетний ученик 270-й школы вернулся с уроков прямиком в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По словам пострадавшего мальчика, его перебросила через себя одна из буйных школьниц, после чего он ударился головой о кафельную плитку.

- Ребенка били в голову, живот. Есть головная боль в месте ушиба и при взгляде на свет. Снижена поверхностная чувствительность в левых конечностях, - говорится в медицинской справке о состоянии избитого мальчика, опубликованной в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте».

Добавим, что мама пострадавшего ребенка не пошла разбираться к директору, а сразу написала заявление в полицию, в котором срочно просит принять меры к двум школьницам.