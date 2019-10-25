2019-10-25T12:52:01+03:00
Общество

Бульвар науки в Гатчине подаст пример благоустройства всей стране

Результат первого этапа создания нового общественного пространства участвует в конкурсе лучших практик России
Александра СУРИС
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Бульвар науки стал любимым местом для семейных прогулок. Фото: Татьяна Стороженко.Бульвар науки стал любимым местом для семейных прогулок. Фото: Татьяна Стороженко.
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Благоустройство территории от улицы Академика Константинова до улицы 7-й Армии для гатчинцев было долгожданным. И это не преувеличение: до начала работ территория выглядела плачевно и нуждалась в благоустройстве.

К работам в рамках первого этапа приступили минувшей весной. Общественное пространство окрестили Бульваром науки и постарались так, что результат работ в рамках первого этапа (всего их будет три) принимает участие в конкурсе на включение в реестр лучших практик России.

- Если проект будет отобран Министерством строительства и ЖКХ, то его разместят на официальном сайте и он послужит примером идей для муниципалитетов при разработке собственных решений, - пояснили в пресс-службе администрации Гатчинского района.

Новое общественное пространство, которое уже появилось на участке улицы Коли Подрядчикова от улицы Константинова до улицы 7-й Армии, действительно заслуживает внимания. Здесь полностью заменили дорожное покрытие, вместо луж и ям обустроили просторную пешеходную зону с беговыми и велосипедной дорожками, высадили деревья и кустарники. Также установлены новые опоры освещения, детское игровое оборудование, скамейки и урны.

- Уже сейчас мы видим, как активно пользуется спросом новое общественное пространство, которое благодаря несложным приемам заиграло совершенно по-новому, - говорит председатель комитета архитектуры и градостроительства Гатчинского района Елизавета Гречухина. - Конечно, для полного погружения в науку не хватает запланированных научных арт-объектов, это требует дополнительного финансирования. По завершении второго этапа благоустройства будем думать, как воплотить творческую часть проекта.

Второй этап - это участок той же улицы Коли Подрядчикова, но уже от улицы 7-й Армии до Рощинской. Здесь к работам приступят в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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