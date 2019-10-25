2019-10-25T12:51:12+03:00
Общество

Петербуржцы в 5 раз чаще стали покупать детские умные часы

И как показало исследование: 65% детей носят их постоянно
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Петербуржцы чаще стали покупать детские умные часы. Фото: МТС Медиа.Петербуржцы чаще стали покупать детские умные часы. Фото: МТС Медиа.
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В Северной столице вырос спрос на детские часы - за первые девять месяцев 2019 года их покупали в пять раз чаще, чем за аналогичный период в прошлом году. Как отметили аналитики МТС, которые и провели исследование, чаще всего умные часы приобретают для детей в возрасте 8-10 лет.

- В это время у них появляется больше самостоятельности, они посещают кружки и начинают перемещаются по городу без родителей, - добавили эксперты.

Детские часы также покупают и юным пользователям 5-10 лет - как правило, их используют для отслеживания местоположения ребенка. Подросткам 11-15 лет приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок. Российские дети открыты к общению с голосовыми помощниками, встроенные в умные часы: более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.

Самыми популярными брендами производителей детских часов у петербуржцев стали «Кнопка жизни», Elari и Jet. 65% детей носят часы постоянно, 30% время от времени и 5% владельцев редко ими пользуются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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