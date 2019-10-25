2019-10-25T13:41:29+03:00
Происшествия

Откинула чугунную крышку, как перышко: В Петербурге малыш провалился в люк, когда гулял с мамой

Женщина и двое прохожих быстро среагировали и достали перепуганного ребенка [видео]
Петр КИБЕР
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Малыш наступил на люк и уже через секунду упал в колодец. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedМалыш наступил на люк и уже через секунду упал в колодец. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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И дня в Петербурге не проходит без происшествий с детьми. Откровенно говоря шокирующими. Только накануне в Сети появилось видео с тем, как мать везет своего сына за велосипедом на привязи, а теперь достоянием общественности стал новый ролик, где маленький ребенок проваливается в люк.

- Нет слов одни нецензурные. Малыш упал в люк на улице Космонавтов у дома номер 42, - сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное».

На записи хорошо видно, как ребенок, на вид около двух с небольшим лет от роду, идет по газону, наступает на крышку люка, которая встает на ребро. Ребенок падает вниз. Мама малыша тут же бросается на помощь. Она отбрасывает в сторону тяжеленную крышку словно перышко. Через секунду подбегают и прохожие. Они помогают достать ребенка.

При этом надо сказать, что оба ролика были опубликованы еще несколько дней назад, но по какой-то причине люди решили, что и то и другое ЧП произошли в Татарстане. И лишь позднее петербуржцы узнали на кадрах свой город.

Но, конечно, возмутило людей не это, а сам факт случившегося: «Жесть какая. Мама и балбеска, что за ребенком не углядела и про люки не говорили, и молодец, что оперативно вытащила малыша».

А поступок мамы и вовсе восхитил: «Да она вообще разъяренная медведица! Зацените, как отшвырнула люк! Шварц не меньше!»; «Мать и не на такое способна ради спасения своего ребенка».

Причиной по которой ребенок упал, стала щербатая крышка люка, плохо державшаяся за края. Сейчас она заменена, опасный участок огражден.Малыш, по предварительным данным, сильно не пострадал.

Прокуратура Санкт-Петербурга уже начала проверку по факту происшествия.

Спасение ребёнка из люка в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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