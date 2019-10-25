Секреты успеха для предпринимателей

«Меньше слов - больше дела» - под таким девизом в Петербурге прошел мастер-класс для предпринимателей «Бизнес-драйв» от компании «Ростелеком». Этот проект не похож на десятки других бизнес-событий, которые ежегодно проходят в стране. Авторы подготовили уникальный формат, в котором нет места пустым разговорам, мотивационным лекциям и заунывной теории. Только рабочие кейсы и практика.

«ЧЕ 2 ЧЕ»

Участниками масштабного события стало более 700 предпринимателей, менеджеров и тех, кто лишь подумывает о собственном деле. Своим опытом с ними поделились ведущие бизнес-практики и топ-менеджеры крупнейших компаний.

Первым взбодрил еще немного спящий зал эксперт по созданию эффективных команд и запуску стартапов Владимир Маринович. Для участников он провел нетворкинг-сессию и научил легко заводить новые знакомства.

- Что нужно сделать, чтобы решить бизнес-задачу? Нужны люди, которые наломали дров, потеряли деньги, но готовы делиться своим опытом, - объясняет спикер. - Неважно, что ты знаешь, - важно, кого ты знаешь.

Участниками масштабного события стало более 700 человек. Фото: «Ростелеком».

Первое практическое задание от Мариновича: бизнесмены должны собрать максимальное количество контактов. Лучший результат - 25 новых знакомств за три минуты, представляете?

- Сейчас настало время «че 2 че». Вы ориентируетесь не на компанию, а на человека. К каждому можно и нужно найти подход, - уверен эксперт.

«ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

С мастер-классом о лидерстве выступил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. Он проанализировал подходы к развитию бизнеса с точки зрения национальных особенностей россиян.

- Мы не склонны к компромиссам. Это приводит к тому, что результата мы добиваемся только мобилизацией, - считает Валерий Ермаков. - Без этого у нас не получается. И, что печально в этой истории, так это то, что человек становится расходным материалом.

Участникам он объяснил, как решить эти проблемы, как собрать надежную команду и выстроить внутри доверительные отношения. Это, по его словам, главный залог успеха.

- Доверие - вещь бинарная: чем больше у тебя доверия в бизнесе, тем меньше у тебя издержки. Всегда отвечайте на этот вопрос: какое у вас доверие в бизнесе? - подводит итог спикер.

Также эксперты коснулись темы социальных сетей, подбора персонала, рушили мифы о предпринимательстве и учили, как повысить прибыль в пять раз.

- Мы рады полному залу. Событие вызвало большой интерес, который даже превзошел наши ожидания, - говорит директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелеком Северо-Запад» Тимофей Абраменко. - Идея мероприятия новая. Мы хотели собрать малый бизнес и помочь пообщаться между собой, поделиться практиками наших спикеров. Мы уверены, что бизнес наших клиентов будет расти, а вместе с ним - объем потребляемых цифровых услуг.

Гостей приветствовал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелеко Северо-Запад» Тимофей Абраменко. Фото: «Ростелеком».

Отметим, что для предпринимателей у ПАО «Ростелеком» разработаны специальные предложения, которые помогут в развитии бизнеса. Среди них услуги Интернета, телефонии, облачные сервисы, видеонаблюдение, виртуальная АТС и другие. Когда все удобно и быстро работает, легко развиваться и двигаться вперед.

*Реклама