Репертуар театра «Комедианты» на 30-й сезон: «Марлен, рожденная для любви», «Лекарь поневоле», «Синюшкин колодец»

КОМЕДИЯ

«Завещание целомудренного бабника»

Дон Жуан - герой, которого не первый век изучают в литературе, живописи, музыке, театре и кинематографе. Он - легенда, будоражащая умы обоих полов. Современный драматург Анатолий Крым создал комедию о гордом испанском аристократе, распутнике и ловеласе, похитителе женских сердец. По версии режиссера-постановщика Михаила Левшина, человек, чуть ли не заключивший сделку с дьяволом, предстает перед публикой умирающим. Дон Жуан уже готов к последней исповеди. Вот-вот мы узнаем главную тайну величайшего в мире любовника! Но впереди - проделки слуги, шалопая Лепорелло, и обязательно любовная история, конечно, вполне целомудренная!

«Завещание целомудренного бабника». ФОТО: предоставлено театром «Комедианты»

В постановке заняты: заслуженные артисты России Семен Сытник, Геннадий Спириденков, Анатолий Ильченко, а также Захар Черезов, Наталья Терехова и другие.

Ближайшие спектакли: 9, 19 ноября.

ШОУ

«Марлен, рожденная для любви»

Этот музыкальный спектакль - попытка рассказать о легендарной Марлен Дитрих как о женщине влюбчивой и роковой. Жизнь актрисы - это не только съемки в Голливуде, но и многочисленные романы со знаменитыми мужчинами. Вместе с главной героиней на сцене появятся актер Жан Габен, режиссер Джозеф фон Штернберг, писатели Эрих-Мария Ремарк и Эрнест Хемингуэй. За свои 90 лет Дитрих прожила много «жизней», интересных и уникальных. Песни звезды ХХ века на разных языках прозвучат в живом исполнении заслуженной артистки России Нины Мещаниновой под аккомпанемент инструментального ансамбля Кирилла Михалева. Режиссер - Михаил Левшин.

«Марлен, рожденная для любви». ФОТО: предоставлено театром «Комедианты»

В постановке заняты: заслуженная артистка России Нина Мещанинова, Роман Якушов, Ильгиз Булгаков, Кирилл Датешидзе, Олег Жилин и другие.

Ближайший спектакль: 8 ноября.

ПРЕМЬЕРА

«Лекарь поневоле»

Пьеса, созданная Мольером 350 лет назад, и сегодня ни капельки не утратила своей актуальности. Главного героя - Сганареля - принимают за известного врача, который, по слухам, «творит чудеса». Предприимчивый, креативный и весьма изобретательный обманщик успешно справляется со своей новой ролью. Он становится лекарем дочери знатного барина: девушка перестала говорить. Сам Мольер играл эту пьесу с ошеломительным успехом до конца своих дней, а режиссер Михаил Левшин открывает ее с новой стороны: в Сганареле вместо честолюбивых мотивов он видит человека, совершившего «обман во благо», который стремится вершить добро.

«Лекарь поневоле». ФОТО: предоставлено театром «Комедианты»

В постановке заняты: Евгений Талашманов, Роман Ишимов, Андрей Никитинских, Екатерина Белова, Ольга Яковлева, Виталий Такс и другие.

Ближайший спектакль: 22 ноября.

ЖИВАЯ КЛАССИКА

«Волки и овцы»

Этому спектаклю по пьесе Александра Островского уже 19 лет. Он поставлен в то время, когда «Комедианты» наконец-то обрели свой дом, и стал доказательством профессионализма труппы. Зрительский успех к постановке Михаила Левшина не ослабевает и сегодня. По сюжету почтенная «волчица» крепко держит бразды правления в маленьком губернском городке… Она вершит судьбы покорных ей «овечек», надежно прикрываясь общественной моралью. Итог, казалось бы, предсказуем, но не торопитесь с выводами.

В постановке заняты: Анастасия Пижель, Сергей Бледных, Роман Притула, Юлия Горшенина, Наталья Терехова, Кирилл Датешидзе и другие.

Ближайший спектакль: 17 ноября.

ДРАМА

Dream Works

- Для того чтобы свободно и счастливо жить, нужно исходить из того, что истинная природа каждого человека - это любовь, свет и сострадание, - говорит автор пьесы Иван Вырыпаев, создатель известных картин «Кислород», «Эйфория», «Спасение».

Лаконичная постановка режиссера Артема Петрова в стиле европейского театра как раз об этом. По сюжету компания пытается вытащить друга из затяжной депрессии после потери жены. Но «терапия» в виде философских рассуждений и алкоголя не приносит ему облегчения. Спасением становится новая знакомая Элизабет. Она знает особый секрет. Знает, как работают мечты.

В постановке заняты: Сергей Николаев, Анна Загребна, Роман Якушов, Юлия Бурцева, Максим Сергеев и другие.

Ближайший спектакль: 12 ноября.

ТРАГИКОМЕДИЯ

«Провинциальные анекдоты»

Творение драматурга Александра Вампилова - лучший образец советской сатиры на бюрократию. А в трактовке режиссера Алексея Исполатова постановка звучит с некоторой ноткой грусти и ностальгии по времени, которого уже нет.

Это два полноценных мини-спектакля: «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». Их действие происходит в маленькой провинциальной гостинице, куда по разным причинам занесло героев из разных концов СССР. Персонажи спектакля комичны в своей простоте, типичности и заурядности. Какие-то их проблемы кажутся сейчас просто смешными, но анекдотические ситуации, в которые они попадают, в итоге приводят к неожиданному и драматическому финалу. Спектакль успешно живет в репертуаре более 10 лет.

В постановке заняты: Сергей Николаев, Анастасия Пижель, Екатерина Белова, Анатолий Ильченко, Ильгиз Булгаков, Илья Безрук и другие.

Ближайший спектакль: 15 ноября.

Куда сходить с ребенком?

Примерно треть постановок «Комедиантов» адресована детям. В афише вы найдете и «Кота в сапогах», и «Карлсона», и сказку про Морозко для малышей. И, конечно, спектакли для семейного просмотра.

«Синюшкин колодец»

Режиссер, автор инсценировки и художник этой премьерной постановки Андрей Никитинских. Он приходится внуком уральскому фольклористу Павлу Бажову. Дети увидят сказку о сокровищах Русской земли. О бабке Синюшке, которая обитает на болоте и хранит в своем глубоком колодце несметные богатства. Но сокровища свои Синюшка отдаст только человеку с чистой душой, ведь душа - самое большое богатство.

В постановке заняты: Виталий Ковалев, Екатерина Белова, Егор Щедров и другие.

Ближайший спектакль: 3 ноября, 12.00.

«Ехала деревня мимо мужика»

Спектаклю в инсценировке и постановке Алексея Исполатова более четверти века, однако он не утратил свежести и живости, поскольку сделан на основе русских сказок, прибауток, потешек и прочих увеселений для детей и взрослых.

На фоне чудесного ажурного ковра, натянутого через всю сцену, происходят необыкновенные истории. Смешная, но смелая курочка пройдет через сложные испытания, чтобы спасти своего петушка, подавившегося бобовым зернышком. А помочь доверчивому зайчишке выгнать коварную плутовку лису из его избушки, наверняка, захотят очень многие смелые мальчики и девочки, сидящие в зрительном зале…

В постановке заняты: Александр Гончарук, Илья Безрук, Леонид Зябкин, Виталий Кравченко.

Ближайший спектакль: 24 ноября, 12.00.

«Поллианна»

Трогательную историю о девочке-сироте, которая полностью изменила жизнь обитателей небольшого городка, поставил в прошлом сезоне Михаил Левшин по пьесе Элионор Портер. Поллианна радуется солнцу, ласковому слову и любым мелочам, из которых состоит жизнь, и многие люди, поняв и полюбив ее, меняются, становятся добрее, человечнее… Спектакль предназначен для семейного просмотра.

«Поллианна». ФОТО: предоставлено театром «Комедианты»

«Эта девочка действует лучше, чем целая бутылка укрепляющего средства», - говорит про Поллианну доктор, и волей-неволей соглашаешься с ним: есть такие люди, которые «от всех болезней».

У главной героини есть секрет - игра, которой ее научил покойный отец. Смысл игры очень прост: находить радость в любой ситуации. «И чем труднее найти радость, тем интереснее», - говорит Поллианна, успев поделиться своим оптимизмом с жителями городка.

В спектакле «Поллианна» много музыки (композитор Евгений Петров), пластических этюдов, забавных сцен и приятных сюрпризов. Создатели надеются, что и зрители получат свою долю душевного оздоровления, ведь это так полезно - играть в радость.

В постановке заняты: Жанна Куприянова, Юлия Бурцева, Кристина Комкина, Станислав Воронецкий, Роман Якушев и другие.

Ближайший спектакль: 17 ноября, 12.00.