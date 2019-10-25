Первый в мире «патрульный ледокол» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Оркестр, почетные гости, напутственные речи и поздравления – в такой торжественной обстановке прошел сегодня, 25 октября, спуск на воду первого в мире «патрульного ледокола» «Иван Папанин». Корабль, совмещающий в себе военные и научные функции, сошел со стапелей завода «Адмиралтейские верфи». Уже в следующем году он официально заступит на службу в Северный флот.

Девятитонного стального красавца все присутствовавшие то и дело называли «уникальным» и «особенным» И это не пустые слова: таких кораблей еще не было ни в составе военно-морского флота России, ни где бы то ни было еще.

Корабль спускали на воду в торжественной обстановке - с оркестром и напутственными речами.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Несмотря на то, что «Иван Папанин» создавался как военный корабль, он предназначен отнюдь не только для военных целей, - рассказал журналистам генеральный директор завода «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. – Это одновременно еще и буксир, ледокол, способный ломать лед почти до двух метров толщиной, и научно-исследовательское судно. В перспективе именно такие корабли будут обеспечивать безопасность на Северном морском пути.

Поприветствовать уникальное судно собралось несколько тысяч человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Крестной мамой» нового корабля стала Валентина Романенко, племянница и единственная на сегодняшний день кровная родственница того самого Ивана Дмитриевича Папанина – легендарного исследователя Арктики, начальника Главсеморпути, руководителя первой в мире полярной дрейфующей станции «Северный полюс». Специально для того, чтобы проводить «крестника» в первый пока еще совсем короткий поход, Валентина Александровна приехала в Санкт-Петербург из Ярославской области.

Валентина Романенко - племянница и единственная на сегодняшний день кровная родственница легендарного исследователя Арктики Ивана Папанина - стала «крестной мамой» нового корабля.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Вчера я была здесь на репетиции и, когда увидела корабль, скажу вам честно, расплакалась, - призналась почетная гостья корреспонденту «Комсомолки». – Это такой подарок! Подарок нам всем, подарок самому Ивану Дмитриевичу, у которого через месяц был бы юбилей – 125 лет со дня рождения. Вы знаете, когда дядя был жив, в его честь уже предлагали назвать какой-нибудь корабль. А он все не соглашался – скромный был человек. Но я думаю, сейчас ему было бы очень приятно.

Оснащен и вооружен корабль по последнему слову техники - сможет и Родину защищать, и научными исследованиями заниматься.Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Георгий Полтавченко, общаясь с журналистами, отметил, что ждет, что новый корабль окажется таким же, каким был сам Папанин – сильным, надежным, стойким к невзгодам и способным решить любую поставленную перед ним задачу. А заодно рассказал немного о «научных» возможностях судна.

На церемонии присутствовали почетные гости - в том числе экс-губернатор Санкт-Петербурга, а ныне председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Георгий Полтавченко.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Северный морской путь до конца не изведан, - пояснил наш собеседник. – Осваивается он давно, но технических возможностей изучить его досконально до сих пор не существовало. Поэтому «Иван Папанин» будет, помимо прочего, заниматься гидрографическими исследованиями.

Уже в следующем году на «Адмиралтейских верфях» планируют заложит второй такой корабль - он получит имя «Николай Зубов».Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже в следующем году уникальный корабль передадут Северному флоту. Тогда же планируется заложить второй «патрульный ледокол» - он получит имя «Николай Зубов».