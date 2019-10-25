2019-10-25T18:09:46+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге в выходные, 26 и 27 октября: Готовимся к штормовому ветру с дождем

О резком ухудшении погоды в Санкт-Петербурге 26-27 октября 2019 года предупреждают региональные управления МЧС
Петр КИБЕР
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На выходных в Петербурге будет ветренно и дождливо.На выходных в Петербурге будет ветренно и дождливо.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Сильный ветер с порывами до штормового надвигается на Петербург и Ленинградскую область. Сопутствовать ему будет дождь, что создаст привычную жителям северо-запада атмосферу. Ухудшение погоды в Санкт-Петербурге традиционно намечено на выходные, 26 и 27 октября 2019 года.

- В субботу 26-го и воскресенье, 27 октября в Ленинградской области ожидаются дожди, местами порывы ветра 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах порывы до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС 47 региона.

Вторят им и петербургские коллеги, которые предупреждают жителей и гостей Северной столицы о резком ветре с порывами до 20 метров в секунду.

И если сильный ветер (до 20,7 метров в секунду) способен ломает сучья деревьев и сбивать с ног, то следующая ступень (штормовой) грозит сорванными с домов крышами.

Сопутствовать разгулу стихи будут дожди, которые по прогнозу синоптиков задержатся на все выходные. А в понедельник, 28 октября, придет мокрый снег. Причем и в городе и в области. Сильный ветер при этом никуда не денется.

Вдобавок с начала следующей недели резко похолодает. Вместо +13, как в пятницу, 25 числа, или в выходные (+7...+9), термометры покажут не выше +4.

В непогоду, а особенно в шторм, специалисты МЧС советуют не выходить лишний раз на улицу, закрыть окна и двери и переставить авто (если оно есть) подальше от деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов и прочих легко падающих конструкций.

Зато, когда за окном воет ветер и идет дождь, хорошо сидеть дома с кружкой горячего чая и читать интересную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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