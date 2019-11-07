«Женщина без тормозов»: Актер Ваха откровенно рассказал об отношениях с Гузеевой

Популярный киноактер и артист Санкт-Петербургского Театра им. Ленсовета Артур Ваха стал гостем программы «Судьба человека». Закрытый по натуре человек рассказал ведущему Борису Корчевникову о любимых женщинах. Главная из них – его мама работала режиссером в труппе Игоря Владимирова и часто брала сына на репетиции. Благодаря этому с 6 до 12 лет Артуру довелось играть в одном спектакле с легендарной Алисой Фрейндлих. Соприкоснувшись с театром, он уже не мог думать о какой-либо другой профессии. Поэтому после окончания школы поступил в ЛГИТМиК. Одной из однокурсниц оказалась и будущая звезда экрана Лариса Гузеева. Ваха вспомнил, какой она была в конце 80-х годов.

- Лариса была горячей. Это ее характер. Она абсолютно безапелляционная, не закомплексованная и очень остроумная. Она была всегда такая. Когда я ее увидел в качестве ведущей «Давай, поженимся!», даже не удивился. Подумал, ну вот, Лариска нисколько не изменилась. Такая же подвижная, веселая, без тормозов. Ей нравились тогда мужики постарше. Она была влюбчивой. Я не являлся для нее интересным объектом, поскольку был младше. Скорее, как сынка, меня воспринимала. Мне она никогда никаких комплиментов не делала, а вот маме моей сказала: «Нормальный парень, не то, что некоторые», - признался артист.

Актер также рассказал о дух своих браках. Сразу после армии он женился на коллеге по Театру комедии им. Акимова Ирине Цветковой, которая родила ему дочь Мэри. Второй супругой, пока неофициальной, стала актриса театра «Современник» Виктория Романенко. Она младше Артура почти на четверть века. Год назад у пары родился сын Иван.