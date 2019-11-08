Эксклюзивный SKODA KODIAQ купили в Петербурге за рекордную сумму

В Санкт-Петербурге купили самый дорогой автомобиль ŠKODA KODIAQ в этом году. Специальная версия внедорожника Laurin&Klement коричневого цвета стоила 3 144 800 рублей. Автомобиль, названный в честь основателей бренда ŠKODA, был выпущен на заводе в Чехии с эксклюзивным обликом и динамичным 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с.

- Машина оснащена навигационной системой Columbus, системой контроля слепых зон, трехзонным климат-контролем и множеством умных систем для комфорта и безопасности, - рассказали в автосалоне ТАЛЛИНСКИЙ-АВТО группы ŠKODA WAGNER. - Современный облик авто подчеркивают хромированная решетка радиатора и полностью светодиодные фары.

Для владельца KODIAQ это был первый автомобиль бренда ŠKODA. Стоит отметить, что сумма покупки была намного выше средней стоимости семейного внедорожника, которая в салонах дилера составляет 1,9 млн рублей.

По данным ŠKODA WAGNER, рекордные суммы покупки других моделей чешского бренда составили: 2 545 600 рублей за SUPERB в комплектации Style c мотором объемом 1.8 и мощностью 180 л.с., 1 720 000 рублей за OCTAVIA в кузове универсал и 1 200 000 рублей за RAPID в версии Monte Carlo с полным комплектом мультимедийных систем.