Не только самолетом можно долететь: добраться поездом из Петербурга в Крым будет дольше, но дешевле

То, чего многие крымчане и жители «материковой» России так долго ждали, почти свершилось. 8 ноября в продаже появились в продаже железнодорожные билеты по маршрутам из Москвы и Петербурга в Крым. 23 декабря первый поезд отправится из города на Неве в Севастополь, а второй - 24-го, из столицы в Симферополь. Путь их пройдет по Крымскому мосту.

Для путешественников и отпускников это означает, что теперь появилась альтернатива автомобильному и авиацианному транспорту. А поскольку на машинах в Крым ехать решались далеко не все петербуржцы, ведь расстояние все же приличное, то самолет был единственным вариантом.

Поэтому «Комсомолка» задалась вопросом, как при новом «раскладе» лучше добраться на юг.

Для начала возьмем заявленные цены на поезд: на 23 декабря, когда с Московского вокзала уйдет первый состав, можно купить плацкартные места по 3650 рублей или купейные за 4 262 рубля.

Из Петербурга поезд уйдет в 14:00 23-го числа и прибудет в Севастополь в 9:25 утра 25 декабря. Общее время в пути составит 1 сутки, 19 часов и 25 минут. Не очень быстро, зато в пути можно будет любоваться видами с Крымского моста.

Второй вариант - самолет. На эти же даты билеты в «экономе» на человека в одну сторону обойдутся в 4900 рублей. Но тут надо понимать, что ценообразование в авиаперевозках более динамичное и меняется постоянно. Так, на 3 декабря, к примеру, билет стоит уже всего 3800. То есть почти как на поезд. При этом время в пути составит 3,5 часа.

Да, самолет прилетит в Симферополь, но многим это удобнее. Впрочем и до Севастополя легко доехать автобусом за пару часов.

С 23 декабря добраться до Севастополя можно будет на поезде.Фото: Олег ЗОЛОТО

Другой вопрос, что летом цена авиабилетов взлетит в несколько раз. 15-20 тысяч за туда-обратно - далеко не предел. Поэтому планировать поездку придется заранее, или же переплачивать. На поезд цена тоже наверняка подрастет, но не так сильно.

Что касается автопутешествий, то на машине придется преодолеть 2,5 тысячи километров. А это около двух суток пути, если учитывать перерыв на сон и прочие остановки. Не беря в расчет платные участки трассы, на бензин у обычной легковушки уйдет около 200 литров бензина. А это больше 9 000 рублей. Только выдержать такую дорогу сможет не каждый, в особенности дети.

Впрочем, решать самим туристам. Одни бояться летать, другие не любят сидеть за рулем, а третьи очень спешат. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Главное, что есть выбор!