«Серебряная лира» отзвучала в Петербурге

Фестиваль «Серебряная лира» прошел в Санкт-Петербурге в 10-й раз. Проект объединил необычные таланты со всего мира, и каждый концерт собирал аншлаги и удивлял гостей. «Фишкой» фестиваля в этом году стал состав музыкантов, - учитывая юбилейный статус проекта, организаторы решили пригласить тех, кто в разные годы участвовал в конкурсе и произвел впечатление на петербургскую публику.

Фото предоставлено группой Авто Премиум.

В итоге участниками, наряду с российскими музыкантами, стали коллективы и солисты из девяти стран мира - Австрии, Германии, Израиля, Италии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии и Японии.

Отдельно стоит упомянуть финальный сольный концерт 12-летней пианистки Александры Довгань. Гениальная россиянка два отделения удерживала публику своей неповторимой манерой и техникой игры. Слушатели прощались с трогательной юной пианисткой стоя. Московская звезда выступала на фестивале впервые, что стало исключением из общего правила юбилейного проекта. Концертом Александры Довгань организаторы символически открыли дверь в следующее десятилетие «Серебряной лиры».

Фото предоставлено группой Авто Премиум.

Группа «Авто Премиум», как образец постоянства, уже десятый сезон подряд выступала партнером конкурса виртуозного исполнительства. Дилеры осуществляли трансфер музыкантов и организаторов фестиваля на автомобилях SKODA KODIAQ и SKODA OCTAVIA. Музыка и дорога – романтическое сочетание, а любовь к традициям – в сердце марки SKODA, официальными дилерами которой уже 25 лет являются предприятия «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге!

Авто Премиум выступил автомобильным партнером конкурса «Серебряная лира». Фото предоставлено группой Авто Премиум.

Насладиться концертами мировых знаменитостей можно в салоне любого автомобиля чешской марки, оборудованного современной акустической системой, - это настоящий шедевр в мире автомобильного оснащения, с каждым новым поколением все более приближающийся к концертному звучанию.