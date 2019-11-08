2019-11-08T17:35:10+03:00
Общество

«Серебряная лира» отзвучала в Петербурге

Официальным партнером музыкального фестиваля вновь выступила Группа официальных дилеров SKODA «Авто Премиум»
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«Серебряная лира» с большим успехом отзвучала в Петербурге. Фото предоставлено группой Авто Премиум.«Серебряная лира» с большим успехом отзвучала в Петербурге. Фото предоставлено группой Авто Премиум.
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Фестиваль «Серебряная лира» прошел в Санкт-Петербурге в 10-й раз. Проект объединил необычные таланты со всего мира, и каждый концерт собирал аншлаги и удивлял гостей. «Фишкой» фестиваля в этом году стал состав музыкантов, - учитывая юбилейный статус проекта, организаторы решили пригласить тех, кто в разные годы участвовал в конкурсе и произвел впечатление на петербургскую публику.

Фото предоставлено группой Авто Премиум.

Фото предоставлено группой Авто Премиум.

В итоге участниками, наряду с российскими музыкантами, стали коллективы и солисты из девяти стран мира - Австрии, Германии, Израиля, Италии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии и Японии.

Отдельно стоит упомянуть финальный сольный концерт 12-летней пианистки Александры Довгань. Гениальная россиянка два отделения удерживала публику своей неповторимой манерой и техникой игры. Слушатели прощались с трогательной юной пианисткой стоя. Московская звезда выступала на фестивале впервые, что стало исключением из общего правила юбилейного проекта. Концертом Александры Довгань организаторы символически открыли дверь в следующее десятилетие «Серебряной лиры».

Фото предоставлено группой Авто Премиум.

Фото предоставлено группой Авто Премиум.

Группа «Авто Премиум», как образец постоянства, уже десятый сезон подряд выступала партнером конкурса виртуозного исполнительства. Дилеры осуществляли трансфер музыкантов и организаторов фестиваля на автомобилях SKODA KODIAQ и SKODA OCTAVIA. Музыка и дорога – романтическое сочетание, а любовь к традициям – в сердце марки SKODA, официальными дилерами которой уже 25 лет являются предприятия «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге!

Авто Премиум выступил автомобильным партнером конкурса «Серебряная лира». Фото предоставлено группой Авто Премиум.

Авто Премиум выступил автомобильным партнером конкурса «Серебряная лира». Фото предоставлено группой Авто Премиум.

Насладиться концертами мировых знаменитостей можно в салоне любого автомобиля чешской марки, оборудованного современной акустической системой, - это настоящий шедевр в мире автомобильного оснащения, с каждым новым поколением все более приближающийся к концертному звучанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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