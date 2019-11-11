2019-11-11T11:53:04+03:00
Общество

«Зеленый день» вместо «черной пятницы»

Сбербанк проводит акцию «Зеленый день»
Сергей ВОЛЧКОВ
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В акции примет участие около 150 брендов.В акции примет участие около 150 брендов.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Участники акции «Зеленый день» получают скидки на покупку квартиры, автомобиля, электроники, оплату услуг и другие выгодные предложения, в том числе компаний экосистемы банка.

Каждый год вся страна рвется поучаствовать в «черной пятнице» - распродаже с невероятными скидками, пришедшей к нам из-за рубежа. Но, похоже, «черная пятница» перестает быть самым выгодным днем в году. Серьезным конкурентом ей может стать «Зеленый день» - масштабная акция, проводимая Сбербанком, которая предоставляет не только скидки и особые предложения, но и абсолютно новую форму взаимодействия Сбербанка и компаний-партнеров.

- В день рождения принято получать подарки, мы же их дарим! Становится доброй традицией, когда Сбербанк в день своего основания вместе с компаниями нашей экосистемы и партнерами предлагает множество скидок, бонусов и выгодных предложений. Мы рады, что растет число компаний, поддерживающих эту инициативу уже второй год, например, гостиничный комплекс «Охта Парк», - говорит председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

К акции присоединились и другие компании Северо-Западного региона.

В «Зеленый день» прошлого года скидки и бонусы получили 2,5 миллиона человек. Из них 22 тысячи подали заявку на ипотеку по сниженной ставке, 55 тысяч открыли вклады, а 170 тысяч получили кредиты на общую сумму 11 миллиардов рублей. В этом году в акции принимает участие более 600 застройщиков со скидкой 17,8 процента!

КСТАТИ

На время «Зеленого дня» Сбербанк устанавливает специальную ставку по потребительским кредитам - 11,1 процента, скидки на различные страховые продукты, расчетно-кассовое обслуживание и автомобили от Сбербанк-лизинг. В акции представлено более 10 тысяч выгодных предложений от Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему: онлайн-кинотеатр Okko, маркетплейс «Беру», такси «Ситимобил» и другие.

Среди компаний - партнеров «Зеленого дня» всего до 150 брендов, у некоторых из них в дни акции можно получить возврат до 100 процентов стоимости покупки бонусами «Спасибо».

Акция «Зеленый день» проходит 11 и 12 ноября. На эти же дни приходится 178-й день рождения самого Сбербанка. Подробности акции «Зеленый день» - на сайте Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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