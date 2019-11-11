2019-11-11T12:07:53+03:00
Общество

Елочные базары 2019 в Санкт-Петербурге откроются 20 декабря

В городе появятся 10 дополнительных адресов, где можно будет купить елку к Новому году
Лилия КОЗЛОВА
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Елочные базары 2019 в Санкт-Петербурге начнут работать 20 декабряЕлочные базары 2019 в Санкт-Петербурге начнут работать 20 декабряФото: Олег ЗОЛОТО
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Осталось полтора месяца до Нового года 2019, и Петербург уже начал готовиться к этому главному зимнему празднику. С 1 ноября на улицах города стали появляться гирлянды, фонарики, звездочки и другие новогодние и рождественские украшения. В этом году на Дворцовую площадь установят 25-метровую роскошную искусственную ель – главный символ праздника. А приобрести пушистую елочку себе домой петербуржцы смогут ближе к концу года. Елочные базары 2019 в Санкт-Петербурге откроются 20 декабря.

- Период продажи елок начнется с 20 по 31 декабря. На сегодня уже заключено около 60 договоров о размещениях в Петербурге елочных базаров, - сообщили в комитете имущественных отношений города.

Также в Северной столице появятся еще 10 дополнительных адресов, где петербуржцы смогут купить елочку к Новому году. Торговые точки разместятся в Кировском, Красносельском, Невском, Колпинском, Петроградском, Выборгском, Приморском и Василеостровском районах Санкт-Петербурга.

Важно, что после окончания праздников, елочку можно будет не просто выбросить на помойку, а сдать на специальные пункты приема для того, чтобы дать ей новую жизнь. Осыпавшиеся деревья забирают на переработку и превращают в ценное сырье, например, в подстилки для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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