Роспотребнадзор: Качество воды в Петербурге отвечает всем требованиям

Невская вода, как известно, не самая чистая. При этом в краны к петербуржцам она попадает отличного качества. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

– Мы единственный в стране субъект, где население на сто процентов обеспечено доброкачественной питьевой водой, – отметила Наталья Башкетова. – Наша вода отвечает всем требованиям, несмотря на качество водоисточников. Как известно, у нас вода поверхностного водоисточника. 98 процентов – это река Нева. И качество ее оставляет желать лучшего.

Есть регионы, где проблемы с водой намного существеннее. У нас же – можно спокойно пить ее из-под крана, уверяют в Роспотребнадзоре. «Кристальной» вода становится благодаря системе очистки, которую обеспечивает для горожан ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Используют две ступени обеззараживания – безопасный реагент и ультрафиолетовую обработку. А также за состоянием воды круглосуточно наблюдают с помощью мониторинговых систем.

– Сегодня онлайн-системы направлены на то, чтобы предупредить риски снижения безопасности питьевой воды. Мы должны заблаговременно знать о снижении качества водоисточника как природного, так и, не дай бог, техногенного для того, чтобы вовремя включить все режимы для обеспечения безопасности, – рассказала начальник службы главного технолога технического управления «Водоканал Санкт-Петербурга» Татьяна Портнова.

Правда, петербуржцы все же жалуются на поступающую в квартиру воду. Но есть и положительная динамика – количество обращений по сравнению с прошлым годом снизилось на 15 процентов. Как рассказал начальник технического управления Жилищного комитета города Андрей Джалалов, к ноябрю 2019-го петербуржцы подали 27 тысяч жалоб. В прошлом году за тот же период их было 32 тысячи. При этом именно низкого качества холодной воды касается всего около 16 процентов обращений – это около 4,5 тысяч.

– Большинство таких обращений поступает из Невского и Центрального районов, – отметил Андрей Джалалов.

Как отметила Наталья Башкетова, в Роспотребнадзор за год поступает около 200 обращений по качеству воду. Но только около 10 процентов из них подтверждаются. А зачастую проблема оказывается связана с состоянием внутридомовых инженерных сетей, которые находятся в ведении недобросовестных управляющих компаний.